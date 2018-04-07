Подписчикам надоели откровенные фото Насти Каменских

Многие подписчики вновь осыпали Настю комплиментами, однако некоторым кадр не понравился: «Уже мутить начинает от этого бесконечного самолюбования. Как будто это смысл жизни. Ладно бы что-то выдающееся сделала, а то .. очередная попа», « Да, красивая фигура, все об этом знают, а дальше то что??», «Ещё немного и станет ,, Бузовой,, а была же совсем нормальным человеком», «Не знает, уже куда деться со своим "похудением " Просто одержимость какая-то», «Неужели больше похвастаться нечем?», «Нельзя быть такой озабоченной!», «Зачем постоянно попу показывать? Уже просто как Волочкова😱», «Что-то много трусов в последнее время😴», «Все откровенней и откровенней, что будет дальше????», «Настя, может ХВАТИТ?!».

Фото: instagram