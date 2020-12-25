Подчеркивающие талию корсеты вместо жилета — новый модный тренд у мужчин
О новом модном тренде сообщил журнал Vogue. В новой коллекции известного кутюрье появились корсеты с разными принтами: красными и синими полосками, в клетку, однотонно-серые. По версии Брауна, этот аксессуар можно сочетать как с классическими мужскими костюмами, так и со спортивным стилем. При помощи новой тенденции модельер решил бороться с гендерными стереотипами, согласно которым корсет — это символ женственности.
Каждый образ разработан, чтобы рассказать историю. Так, первая пара продолжает работу модного дизайнера по переводу женской одежды в мужскую при этом с традиционными национальными акцентами, типа шотландской клетки или американских репсовых полос, врезанных в пальто с крупными вставками, жакетов, корсетов и плиссированных юбок-килтов. Причем Браун обратился к сочетанию мужского и женского задолго до того, как британский певец Гарри Стайлс надел платье и попал в нем на обложку модного журнала.
Фото: depositphotos
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