Подчеркивающие талию корсеты вместо жилета — новый модный тренд у мужчин

Каждый образ разработан, чтобы рассказать историю. Так, первая пара продолжает работу модного дизайнера по переводу женской одежды в мужскую при этом с традиционными национальными акцентами, типа шотландской клетки или американских репсовых полос, врезанных в пальто с крупными вставками, жакетов, корсетов и плиссированных юбок-килтов. Причем Браун обратился к сочетанию мужского и женского задолго до того, как британский певец Гарри Стайлс надел платье и попал в нем на обложку модного журнала.

Фото: depositphotos

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