«Почти копия Джоли»: Саша Савельева сменила имидж
34-летняя Саша Савельева решила обновить прическу и получила массу комплиментов от поклонников.
Календарная весна только началась, а звезды уже спешат сменить надоевшие прическу или гардероб. В их числе оказалась и солистка группы «Фабрика» Саша Савельева. Она решила немного осветлить волосы и сделать густую косую челку.
Результат Саша продемонстрировала в своем Instagram, и фолловеры тут же осыпали ее комплиментами. «Очень похоже на Анджелину Джоли», «Безумно красиво получилось», «Такая весенняя Сашка», — написали звезде интернет-пользователи.
Пока неизвестно, как на перемены во внешности Савельевой отреагировал ее супруг, актер Кирилл Сафонов. Но мы уверены, что ему очень понравится! А как вам новый имидж певицы?
Фото: Instagram
Еще по теме
Популярное
Обсуждаемое