«Почти копия Джоли»: Саша Савельева сменила имидж

Календарная весна только началась, а звезды уже спешат сменить надоевшие прическу или гардероб. В их числе оказалась и солистка группы «Фабрика» Саша Савельева. Она решила немного осветлить волосы и сделать густую косую челку.

Результат Саша продемонстрировала в своем Instagram, и фолловеры тут же осыпали ее комплиментами. «Очень похоже на Анджелину Джоли», «Безумно красиво получилось», «Такая весенняя Сашка», — написали звезде интернет-пользователи.