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«Почти копия Джоли»: Саша Савельева сменила имидж

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Фото из Instagram Саши Савельевой
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34-летняя Саша Савельева решила обновить прическу и получила массу комплиментов от поклонников.

Календарная весна только началась, а звезды уже спешат сменить надоевшие прическу или гардероб. В их числе оказалась и солистка группы «Фабрика» Саша Савельева. Она решила немного осветлить волосы и сделать густую косую челку.

Результат Саша продемонстрировала в своем Instagram, и фолловеры тут же осыпали ее комплиментами. «Очень похоже на Анджелину Джоли», «Безумно красиво получилось», «Такая весенняя Сашка», — написали звезде интернет-пользователи.

😌 весна пришла?

Публикация от Sasha S (@sasha_savelieva)

Пока неизвестно, как на перемены во внешности Савельевой отреагировал ее супруг, актер Кирилл Сафонов. Но мы уверены, что ему очень понравится! А как вам новый имидж певицы?

Фото: Instagram

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