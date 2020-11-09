Почти 22 000 заболевших и новые правила лечения COVID-19 дома: главное о пандемии в России

На сегодняшний день, как свидетельствует из информации, собранной Университетом Джона Хопкинса, общее число зараженных в мире с начала пандемии превысило отметку в 50 миллионов (50 395 314 человек). Россия в рейтинге стран с наибольшим числом заболевших занимает 4 место с 1,8 миллионами человек с подтвержденным коронавирусом. На первых трех строках расположились США с почти 10 миллионами, Индия с 8,5 миллионами и Бразилия с 5,7 миллионами.

В связи с сохраняющейся неблагоприятной обстановкой Минздрав России внес поправки в рекомендации по лечению коронавируса в домашних условиях. Ранее больные, переносящие инфекцию в легкой и средней форме, могли лечиться дома, если их состояние не требовало срочной госпитализации, при условии соблюдения всех рекомендаций лечащего врача. В новом регламенте учитываются бытовые условия зараженных. Так, у пациента должна быть в наличии своя собственная отдельная комната, проживающие в общежитиях и коммуналкам однозначно будут отправлены в госпиталь. Кроме того, если человек живет не один, врач должен будет рассказать всем обитателям квартиры о рисках, сопряженных с тем, что с ними на одной площади находится ковидный больной, и о том, что они могут понести уголовную ответственность за нарушение самоизоляции и санитарно-эпидемиологических правил. Также пациент обязуется информировать врача о своем состоянии и в случае ухудшения вызвать скорую помощь.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!