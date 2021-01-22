Почему загорать после наступления менопаузы не рекомендуется
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум» со ссылкой на публикацию в официальном журнале Европейского общества менопаузы и андропаузы, в этот период UV-лучи могут отрицательно сказаться на уровне гормонов, что приведет ухудшению женского здоровья. «Когда женщина достигает менопаузы, мы наблюдаем снижение уровня эстрогенов и повышение уровня других гормонов, называемых гонадотропинами», – говорит Кай Трибнер из Университета Бергена.
Ученый говорит, что, согласно его исследованию, ультрафиолет негативно сказывается на состоянии костей – увеличивается риск остеопороза, сердечно-сосудистых заболеваний, нейродегенеративных проблем, в частности болезни Альцгеймера. Выяснилось это в ходе эксперимента, в течение которого у женщин измерили концентрацию гормонов до принятия солнечных ванн, а затем через месяц после них. Выяснилось, что любительницы ультрафиолета имели более низкий уровень эстрогена и больше гонадотропинов, по сравнению с теми, кто от них воздерживался.
Фото: depositphotos
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