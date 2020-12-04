Почему ваша кожа выглядит тусклой и землистой и как это исправить

Как сообщает онлайн-портал Women’s Health, в юности кожа, как правило, гладкая, напитанная и сияющая, но с каждым прожитым годом в таком состоянии поддерживать ее становится все сложнее и дороже. Кроме того, из-за стресса, плохой экологии и других причин внешнего и внутреннего характера могут активизироваться различные кожные заболевания, среди которых дерматиты, розацеа, экзема, псориаз и многие другие, которые препятствуют возможности выявить истинную причину того, что влияет на состояние вашего эпидермиса и как это исправить.

Однако одна из самых распространенных жалоб, с которой к косметологам обращаются пациентки — землистый цвет лица. Дерматологи рассказали, как избежать или предотвратить эту проблему. Если вы взглянули в зеркало и обнаружили, что ваша кожа уже не светится здоровьем, а имеет тусклый желтоватый, коричневатый или сероватый оттенок, значит, вы не понаслышке знаете, что это такое. По словам Денди Энглман, доктора медицины и сертифицированного дерматолога, этот процесс называется гилкозилированием. «С возрастом цепочки молекул сахара прикрепляются к белкам кожи, из-за чего и возникает эта проблема», — пояснил он, отметив, что наиболее выражен этот эффект на более светлой дерме. Также общая печальная картина ухудшается появлением шелушений и тусклостью.