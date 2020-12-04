Почему ваша кожа выглядит тусклой и землистой и как это исправить
Как сообщает онлайн-портал Women’s Health, в юности кожа, как правило, гладкая, напитанная и сияющая, но с каждым прожитым годом в таком состоянии поддерживать ее становится все сложнее и дороже. Кроме того, из-за стресса, плохой экологии и других причин внешнего и внутреннего характера могут активизироваться различные кожные заболевания, среди которых дерматиты, розацеа, экзема, псориаз и многие другие, которые препятствуют возможности выявить истинную причину того, что влияет на состояние вашего эпидермиса и как это исправить.
Однако одна из самых распространенных жалоб, с которой к косметологам обращаются пациентки — землистый цвет лица. Дерматологи рассказали, как избежать или предотвратить эту проблему. Если вы взглянули в зеркало и обнаружили, что ваша кожа уже не светится здоровьем, а имеет тусклый желтоватый, коричневатый или сероватый оттенок, значит, вы не понаслышке знаете, что это такое. По словам Денди Энглман, доктора медицины и сертифицированного дерматолога, этот процесс называется гилкозилированием. «С возрастом цепочки молекул сахара прикрепляются к белкам кожи, из-за чего и возникает эта проблема», — пояснил он, отметив, что наиболее выражен этот эффект на более светлой дерме. Также общая печальная картина ухудшается появлением шелушений и тусклостью.
Причинами данной проблемы могут стать возрастные изменения, долгое пребывание на солнце и плохой уход. Кроме того, есть множество заболеваний, которые делают цвет лица землистым, среди которых — железодефицитная анемия, авитаминоз. Провоцируют проблему также стресс, обезвоживание и курение. Предотвратить этот процесс можно очень простыми способами — ликвидацией дефицитов, правильным питанием и хорошим сном. Также стоит бросить курить и скорректировать свою ежедневную бьюти-рутину: использовать сыворотки, кремы и увлажняющие средства. Не стоит забывать и о тщательном очищении — это одно из главных правил здоровой кожи. И самое главное — если вы проводите много времени на улице, не пренебрегайте солнцезащитным кремом, независимо от того, какая за окном погода. Цвет лица также можно улучшить при помощи средств с кислотами, которые помогают очистить поры от излишков себума, уберут следы поверхностной гиперпигментации и омертвевшие частички кожи — это один из самых эффективных ключей к избавлению от землистого цвета лица.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!