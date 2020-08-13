Почему самые популярные прически российских школьниц назвали опасными

Во-вторых, некоторые родители предпочитают сэкономить немного времени утром и заплетают дочерям волосы не перед школой, а еще вечером, перед сном, что также очень вредно. «Волосы растут группами из волосяных фолликул, постоянное стягивание, натяжение приводит к травме, фолликул уходит в фазу покоя и может произойти его атрофия. Вследствие длительного натяжения может возникнуть так называемая тракционная алопеция», ¬– пояснила Нагайцева, добавив, что такой вид облысения очень характерен для девочек и девушек, занимающихся художественной и спортивной гимнастикой, танцами, плаванием, балетом, музыкой и другими дисциплинами, где надо изо дня в день собирать шевелюру в тугие пучки и хвосты.

Если врач диагностирует это заболевание, не стоит рассчитывать, что оно пройдет само собой. К сожалению, данный вид алопеции лечится только при помощи пересадки. Чтобы избежать повреждения волосяных фолликулов, надо просто соблюдать правила предосторожности: не делать детям прическу на ночь, после школы распускать хвост или косу и по возможности не делать их слишком тугими.

Фото: freepik

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