Почему самые популярные прически российских школьниц назвали опасными
Такое мнение высказала врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева в интервью радиостанции Sputnik объяснила, что есть несколько аспектов, которые делают эти прически опасными. Во-первых, если косички и хвосты завязывать слишком туго и делать это слишком часто, это может вызвать головные боли и проредение шевелюры, что неизбежно из-за постоянного натяжения. В первую очередь страдают височная и фронтально лобно-теменная зоны.
Во-вторых, некоторые родители предпочитают сэкономить немного времени утром и заплетают дочерям волосы не перед школой, а еще вечером, перед сном, что также очень вредно. «Волосы растут группами из волосяных фолликул, постоянное стягивание, натяжение приводит к травме, фолликул уходит в фазу покоя и может произойти его атрофия. Вследствие длительного натяжения может возникнуть так называемая тракционная алопеция», ¬– пояснила Нагайцева, добавив, что такой вид облысения очень характерен для девочек и девушек, занимающихся художественной и спортивной гимнастикой, танцами, плаванием, балетом, музыкой и другими дисциплинами, где надо изо дня в день собирать шевелюру в тугие пучки и хвосты.
Если врач диагностирует это заболевание, не стоит рассчитывать, что оно пройдет само собой. К сожалению, данный вид алопеции лечится только при помощи пересадки. Чтобы избежать повреждения волосяных фолликулов, надо просто соблюдать правила предосторожности: не делать детям прическу на ночь, после школы распускать хвост или косу и по возможности не делать их слишком тугими.
Фото: freepik
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!