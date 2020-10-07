Почему «плывет» овал лица и как сохранить его четкость надолго
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», в наше время не только биологическое старение считается врагом молодости. К сожалению, мы все много времени проводим за компьютером или наклонившись над экраном гаджета. Все это влияет на осанку, жевательные мышцы и шею. Из-за того, что голова как бы выдвинута вперед на протяжении длительного времени, происходит спазмирование мышц и их укорочение, что неизбежно ведет к появлению второго подбородка, потере четких контуров губ, опущению уголков рта и «плывущему» овалу. Происходит это, как правило, после 35 лет, когда выработка коллагена и эластина замедляютс,я но в последние годы с подобной проблемой сталкиваются и люди более юного возраста.
Для решения этой проблемы в косметологии существует множество различных процедур, но, до того как прибегнуть к радикальной подтяжке лица, стоит прибегнуть к более щадящим методам. Так, свою эффективность показали биоревитализация, мезотерапия, инъекции филлеров и различные виды пилингов. Однако и в домашних условиях можно улучшить ситуацию. Так, вернуть коже тонус и подтянуть ее поможет курс ретинолсодержащей косметики. Использование средств с антиоксидантами, в частности, витамином С, который обладает сосудоукрепляющим действием. Также стоит обязательно следить за своей осанкой и делать упражнения для профилактики «компьютерной шеи».
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!