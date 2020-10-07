Почему «плывет» овал лица и как сохранить его четкость надолго

Для решения этой проблемы в косметологии существует множество различных процедур, но, до того как прибегнуть к радикальной подтяжке лица, стоит прибегнуть к более щадящим методам. Так, свою эффективность показали биоревитализация, мезотерапия, инъекции филлеров и различные виды пилингов. Однако и в домашних условиях можно улучшить ситуацию. Так, вернуть коже тонус и подтянуть ее поможет курс ретинолсодержащей косметики. Использование средств с антиоксидантами, в частности, витамином С, который обладает сосудоукрепляющим действием. Также стоит обязательно следить за своей осанкой и делать упражнения для профилактики «компьютерной шеи».

Фото: depositphotos

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