Почему осенью и зимой кожа сохнет и как это легко исправить

Эксперт подчеркнула, что важно понимать, какие симптомы свидетельствуют о том, что вы столкнулись с этой проблемой. Среди них – ощущение стянутости, особенно после душа, купания или плавания, зуд, разной степени шелушение, тонкие линии морщин, трещины, серый цвет лица, появление покраснений. Если это описание соответствует вашему эпидермису, стоит задуматься о корректировке образа жизни, так как, если запустить проблему, вы можете столкнуться с такой проблемой, как экзема. Для облегчения состояния в первую очередь стоит сократить количество времени, проводимого в ванной или в душе до 1 раза в день продолжительностью 10 минут. Причем вода не должна быть горячей, только теплой.

При выходе из дома стоит позаботиться о том, чтобы закрыть как можно большую поверхность лица. Умывайтесь только с мягким очищающим средством для сухой и чувствительной кожи и делайте это только перед сном, чтобы избавиться от грязи и макияжа. И не забывайте о регулярном увлажнении – это ключ к восстановлению баланса кожи. Причем ваш идеальный уход – многослойный. Тоник, сыворотка, увлажняющий крем – такая композиция поможет вам справиться с проблемой.

Фото: freepik

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