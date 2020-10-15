Почему осенью и зимой кожа сохнет и как это легко исправить
Эксперт по уходу за кожей Дайан Аккерс рассказала Express, что еще провоцирует сухость кожи и как избавиться от этого быстро и эффективно. По ее словам, данная проблема в осенне-зимний период возникает из-за понижения уровня влажности и температуры, ухудшается ситуация и из-за центрального отопления. Помимо погодных условий, способствуют сухости эпидермиса также прием лекарств, гормоны и диета, а также замедление выработки кожного сала. «Здоровая кожа – это, определенно, хорошо увлажненная кожа. Потому, конечно, важно пить достаточное количество жидкости, но регулярное употребление антиоксидантов, белков и хороших жиров играют жизненно важную роль в сохранении здоровья эпидермиса. Потому сбалансированная диета имеет решающее значение», – пояснила Аккерс.
Эксперт подчеркнула, что важно понимать, какие симптомы свидетельствуют о том, что вы столкнулись с этой проблемой. Среди них – ощущение стянутости, особенно после душа, купания или плавания, зуд, разной степени шелушение, тонкие линии морщин, трещины, серый цвет лица, появление покраснений. Если это описание соответствует вашему эпидермису, стоит задуматься о корректировке образа жизни, так как, если запустить проблему, вы можете столкнуться с такой проблемой, как экзема. Для облегчения состояния в первую очередь стоит сократить количество времени, проводимого в ванной или в душе до 1 раза в день продолжительностью 10 минут. Причем вода не должна быть горячей, только теплой.
При выходе из дома стоит позаботиться о том, чтобы закрыть как можно большую поверхность лица. Умывайтесь только с мягким очищающим средством для сухой и чувствительной кожи и делайте это только перед сном, чтобы избавиться от грязи и макияжа. И не забывайте о регулярном увлажнении – это ключ к восстановлению баланса кожи. Причем ваш идеальный уход – многослойный. Тоник, сыворотка, увлажняющий крем – такая композиция поможет вам справиться с проблемой.
Фото: freepik
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