Почему молодое поколение так одержимо трендами 2000-х годов

По мнению экспертов, миллениалы не особенно склонны к риску, что для моды означает, что они скорее вернутся к проверенным временем тенденциям, чем создадут свои новые, именно по этой причине на подиумах так или иначе доминирует стиль 90-х. В свою очередь, для зумеров 90-е – это далекая фантазия, запечатленная на пленку и полароидные снимки, а 2000-е – это уже узнаваемая реальность, потому они включают в свою повседневность вещи и аксессуары, характерные именно для этой эпохи. Галстуки-бабочки, велюровые спортивные костюмы, зеркальные солнцезащитные очки, обесцвеченная челка, отдельные темные пряди на светлых волосах а-ля Кристина Агилера, кроп-топы, брюки карго – это все признаки нулевых. Отмечается, что поколение Z известно тем, что ценит экологичность, социальные инициативы и осознанное потребление, потому не готово тратить большие суммы на шопинг и предпочитает винтаж и секонд-хенды. Ностальгия в моде – это ни в коем случае не новое явление, но закономерность, потому неудивительно, что для молодежи столь актуальны те тренды, которые были на острие в их детстве.

Фото: Globallookpress.com

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