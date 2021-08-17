Почему голодание не помогает похудеть, а приводит к лишнему весу

«Если вы не покормили организм, то ему откуда-то надо брать ресурсы. Например, вы работаете, и мозг будет использовать запасы глюкозы, чтобы продолжать свою деятельность. Сначала глюкоза забирается из крови, потом из печени, но если эти запасы заканчиваются, то организм начинает разбивать мышечную массу. Если пропуск еды длительный, то есть вы утром в 8 часов позавтракали, а поужинали только в 7-8 вечера, то организм начинает снижать скорость обмена веществ. Он начинает замедляться, он так выживает», — объяснила Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik.

Единичные случаи пропусков приемов пищи не окажут негативного влияния на организм, а когда это происходит часто, чревато значительно увеличить свой вес. «Если это произошло один раз, то ничего страшного не случится, но если это войдет в привычку, то обмен веществ будет замедляться еще больше. При этом если люди голодали, потом они часто начинают переедать. Условно, они готовы "целую корову съесть". Получается, что человек ест все подряд, не дожидаясь чувства насыщения. А обмен веществ уже замедлен», — предупредила Наталья Нефедова.