По стопам Волочковой: Ольга Бузова полностью разделась на пляже

Сейчас Ольга Бузова находится на съемках реалити-шоу «Дом-2» на Сейшельских островах и регулярно радует поклонников яркими снимками в бикини… и без него. Сегодня певица опубликовала фото, на котором предстала полностью обнаженной.

Ольга нежится на песке, прикрываясь лишь большим пальмовым листом. Звезда никак не прокомментировала неожиданный кадр.