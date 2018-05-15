По стопам Волочковой: Ольга Бузова полностью разделась на пляже

Сейчас Ольга Бузова находится на съемках реалити-шоу «Дом-2» на Сейшельских островах и регулярно радует поклонников яркими снимками в бикини… и без него. Сегодня певица опубликовала фото, на котором предстала полностью обнаженной.
Ольга нежится на песке, прикрываясь лишь большим пальмовым листом. Звезда никак не прокомментировала неожиданный кадр.
Зато фолловеры Бузовой тут же принялись на все лады обсуждать ее выходку: «Очень красивое фото. Обидно только то, что баб дур не удовлетвореных много, а женщин мало. Вот и поэтому плохих коментов больше», «Красотка», «Богиня», «Для чего... так позориться и перед родителями не стыдно» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото: Instagram