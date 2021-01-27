По совету из соцсетей девушка сняла наращивание плоскогубцами и испортила волосы

Когда капсулы, которыми крепились искусственные волосы к настоящим, стали заметны, девушка решила взять все в свои руки. Софи решила воспользоваться отцовскими плоскогубцами и кропотливо начала избавляться от прядей. Процесс она засняла на видео, которое выложила в социальной сети TikTok, которое красноречиво назвала «Никогда больше». По ее словам, удаление наращивания было очень мучительным – уже на середине пути она была близка к нервному срыву. Конечный результат ее тоже не порадовал, так как ее родные волосы выглядели весьма плачевно. «Видимо, придется ходить с пучком или хвостом», – с горечью отметила Софи.

Пользователи соцсетей высоко оценили находчивость девушки, несмотря на все ее мучения, о чем и сообщили ей в комментариях. «Боже, я плачу 60 фунтов за раз, чтобы мне сняли пряди», «Спасибо за этот совет», «Я займусь своим наращиванием чуть позже – жду, когда придут мои плоскогубцы», «У меня ушло так много времени, чтобы удалить 210 удлинителей подобным образом, теперь я ужасно сожалею об этом», – написали они.

Фото: depositphotos

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