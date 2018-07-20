Плюс-сайз-модель Тесс Холлидей шокировала Сеть «голым» снимком в ванне с 2-летним сыном

Внешность 155-килограмовой модели Тесс Холидей, прославившейся своей уверенностью в собственной сексуальности, вызывает бурю эмоций у публики. Новая фотография в блоге Тесс также спровоцировала массу обсуждений: молодая мама решила сняться вместе с маленьким сыном Боуи во время обычного принятия ванны. При этом Тесс предстала перед объективом в очень странной позе.

Оказывается, Тесс часто купается вместе с детьми, но в этот раз она сделала новое тату, которое еще нельзя мочить. Именно поэтому девушка задрала ногу вверх. «Пусть я и полная, но зато гибкая», — пояснила она.