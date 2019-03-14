«Плюс десять лет»: Навка опубликовала фото в томном и чувственном образе, но интернет-пользователи не оценили

Практически большинству комментаторов фото не пришлось по душе: «НА СЕБЯ НЕПОХОЖА, НА ЭТОМ ФОТО ЛЕТ 50», «Неудачное фото, старая», «Ого, Удивила, Танюшка», «Это кто на фото?», «Я подумала, что это Светлана Бондарчук», «Я вас не узнала.Может просто ракурс такой?», «Не узнала, богатой будет...», «На себя не похожа. Естественная намного лучше», «Это фото точно загадка, Вы ли это???». А как вам образ Татьяны Навки?

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram