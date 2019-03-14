«Плюс десять лет»: Навка опубликовала фото в томном и чувственном образе, но интернет-пользователи не оценили

Даже у звезд иногда бывают неудачные ракурсы на фото, которые меняют их практически до неузнаваемости. По крайней мере, на новом черно-белом снимке Татьяны Навки, который фигуристка опубликовала на днях в своем микроблоге, она выглядит действительно необычно для себя.
«Вечный вопрос или загадка Вселенной... «О чем думает женщина?» — так подписала Татьяна кадр (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Практически большинству комментаторов фото не пришлось по душе: «НА СЕБЯ НЕПОХОЖА, НА ЭТОМ ФОТО ЛЕТ 50», «Неудачное фото, старая», «Ого, Удивила, Танюшка», «Это кто на фото?», «Я подумала, что это Светлана Бондарчук», «Я вас не узнала.Может просто ракурс такой?», «Не узнала, богатой будет...», «На себя не похожа. Естественная намного лучше», «Это фото точно загадка, Вы ли это???». А как вам образ Татьяны Навки?
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram