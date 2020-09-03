Plus-size модель рассказала о травле в детстве и о том, как приняла и полюбила себя

Британка поделилась, что в какой-то момент оценка ее веса и внешности превратились в настоящую травлю, что в то время нанесло серьезный вред ее психическому здоровью и стало причиной множества комплексов. Ей постоянно было так стыдно за свое тело, что на 14-й день рождения она попросила родителей подарить ей тренировки с личным тренером. «Мне было 13 лет и у меня было несколько фотографий, сделанных папарацци, но я не выбирала родителей и была в центре внимания без моего согласия. Потому мне было ужасно больно и обидно, когда незнакомые люди писали что-то типа: «Посмотри на эту маленькую свинью». Это обнажило все мои страхи и неуверенность в себе», – пояснила Хана, добавив, что подростки и так очень уязвимы, потому им очень тяжело справляться с жестокостью мира.

В какой-то момент девушка похудела, но это не сделало ее счастливой. Более того, ее оскорбляло то, что люди, ранее издевавшиеся над ее внешностью, внезапно стали дружелюбными. По ее мнению, ненормально, что люди не воспринимают адекватно полных людей. Со временем сброшенные килограммы вернулись, но ее это уже не волновало. К тому моменту девушка узнала, что у многих ее друзей были «опасные для жизни расстройства пищевого поведения»: «Ты либо слишком худой, либо слишком толстый, кажется, что нет золотой середины, где кто-то был бы счастлив, потому в какой-то момент, немного повзрослев, я решила, что все эти заморочки – полная ерунда», – подчеркнула она. Сейчас Хана не считает слово «жирный» обидным, для нее это лишь способ описать чью-то внешность, ведь «худой» ни у кого не вызывает обиды. «С 18 лет я изменила свои взгляды на себя. Я чувствую себя комфортно в своем толстом теле. И я счастлива».

Фото: Instagram honeykinny

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