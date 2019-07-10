logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Платиновый блонд, бронзовые смоки и кожаный корсет: Ким Кардашьян представила «горячую» бьюти-коллекцию

Королева контуринга, звезда Instagram и успешная бизнес-леди Ким Кардашьян предстала в совершенно неожиданном образе перед поклонниками.

После запуска дебютной линейки косметики для невест Ким готова удивить новой коллекцией Sooo Fire KKW Beauty. И она разительно отличается от предыдущей: на смену нежности пришли дерзость и сексуальность. Рекламная кампания, в свою очередь, также в хорошем смысле поразила даже преданных поклонников звезды.

Ким рискнула предстать перед миллионами фолловеров в совершенно непривычном для нее образе: на смену псевдоминималистичному макияжу в нюдовых тонах пришел дерзкий «огненный».

Такой яркости на лице знаменитости не было очень давно: сияющие оранжево-бронзовые смоки, платиновый блонд в сочетании с темными бровями дополнены кожаным рыже-красным корсетом, в который облачилась Ким для фотосъемки. Завершила образ горящая спичка в зубах.

Рассказывая о новых средствах коллекции, Кардашьян отметила: «Я хотела создать нечто веселое и совершенно отличное от того, что мы делали раньше. Подождите, пока не увидите эту упаковку!!! Я буду рада полюбоваться всеми бьюти-образами, которые вы создадите с помощью нашей новой косметики».

В коллекцию, которая будет доступна уже в эту пятницу, вошли палетка теней с 10 яркими оттенками, 3 карандаша для глаз и 3 блеска для губ с совершенно новой формулой.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...