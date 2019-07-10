Платиновый блонд, бронзовые смоки и кожаный корсет: Ким Кардашьян представила «горячую» бьюти-коллекцию

Рассказывая о новых средствах коллекции, Кардашьян отметила: «Я хотела создать нечто веселое и совершенно отличное от того, что мы делали раньше. Подождите, пока не увидите эту упаковку!!! Я буду рада полюбоваться всеми бьюти-образами, которые вы создадите с помощью нашей новой косметики».

В коллекцию, которая будет доступна уже в эту пятницу, вошли палетка теней с 10 яркими оттенками, 3 карандаша для глаз и 3 блеска для губ с совершенно новой формулой.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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