Платиновый блонд, бронзовые смоки и кожаный корсет: Ким Кардашьян представила «горячую» бьюти-коллекцию

После запуска дебютной линейки косметики для невест Ким готова удивить новой коллекцией Sooo Fire KKW Beauty. И она разительно отличается от предыдущей: на смену нежности пришли дерзость и сексуальность. Рекламная кампания, в свою очередь, также в хорошем смысле поразила даже преданных поклонников звезды.
Ким рискнула предстать перед миллионами фолловеров в совершенно непривычном для нее образе: на смену псевдоминималистичному макияжу в нюдовых тонах пришел дерзкий «огненный».
Такой яркости на лице знаменитости не было очень давно: сияющие оранжево-бронзовые смоки, платиновый блонд в сочетании с темными бровями дополнены кожаным рыже-красным корсетом, в который облачилась Ким для фотосъемки. Завершила образ горящая спичка в зубах.
Рассказывая о новых средствах коллекции, Кардашьян отметила: «Я хотела создать нечто веселое и совершенно отличное от того, что мы делали раньше. Подождите, пока не увидите эту упаковку!!! Я буду рада полюбоваться всеми бьюти-образами, которые вы создадите с помощью нашей новой косметики».
В коллекцию, которая будет доступна уже в эту пятницу, вошли палетка теней с 10 яркими оттенками, 3 карандаша для глаз и 3 блеска для губ с совершенно новой формулой.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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