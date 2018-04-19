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Пластический хирург рассказал об операциях Елизаветы Боярской

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Елизавета Боярская
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32-летняя Елизавета Боярская недавно спровоцировала бурные обсуждения в Instagram по поводу ее внешности. Журналисты тем временем узнали мнение специалиста — делала ли актриса пластику?

Недавно Елизавета Боярская побывала на премии «Золотая маска» и выложила снимки с мероприятия в своем микроблоге. Поклонники принялись обсуждать якобы «кардинальные» изменения в ее внешности. «Вы найдите ее архивные фотографии. На снимках студенческих лет у нее нос вообще другой», — написала одна из интернет-пользовательниц.

«Действительно, если сравнивать снимки, заметно, что ушла горбинка, нос стал уже в кончике и спинке, немного короче. Это ринопластика», — заявил пластический хирург Валерий Стайсупов в интервью «Комсомольской правде».

Но недоброжелатели Боярской на этом не остановились: «Скулы как будто бы стали выше, более четкими. Тоже хирургия?». Однако профессионалы считают, что в этом случае свое взяли хорошие гены. Стоит лишь посмотреть на маму Елизаветы Ларису Луппиан. Ни за что не скажешь, что в этом году петербургская актриса отметила юбилей — 65 лет. «У Елизаветы только нос и сделан. Больше никаких следов пластики я не нашел», — заключил хирург.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov, Tatiana Braslavskaya / Global Look Press, Instagram

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