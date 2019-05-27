Пластический хирург показала честные фото Дарьи Пынзарь до и после круговой подтяжки лица и шеи

Чуть больше месяца назад звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь сделала пластику. По фотографиям в ее блоге изменения заметны не так сильно, а вот на снимках, которые сделала пластический хирург, разница между «до» и «после» очень велика.
«На фото результат через 1 месяц. Обратите внимание. Это еще не финальный результат. Пока еще сохраняется небольшой послеоперационный отек в области скул, который со временем совершенно исчезнет. Еще немного времени и мы увидим окончательный результат», — написала доктор.
Подписчики отмечают, что на фото «до» звезда «Дома-2» выглядит намного хуже, чем выглядела в своем блоге всегда: «Даша получается всегда фотошопила себя. Никогда ее не видела на этот такой заплывшей».
«Да, приходилось использовать Фотошоп из-за особого строения лица», — согласилась врач.
«Родинка на шее где была и где стала», «Эта операция стоит 2 месяца походить в зал и правильное питание», «Две абсолютно разные женщины... нет прежней красавицы Пынзарь Даши. Первое фото — Дарья Пынзарь. Второе — Неизвестная», — обсуждают фолловеры.
Стоимость операции, которую сделала Пынзарь — 450 тысяч рублей.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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