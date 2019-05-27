Пластический хирург показала честные фото Дарьи Пынзарь до и после круговой подтяжки лица и шеи

Чуть больше месяца назад звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь сделала пластику. По фотографиям в ее блоге изменения заметны не так сильно, а вот на снимках, которые сделала пластический хирург, разница между «до» и «после» очень велика.

«На фото результат через 1 месяц. Обратите внимание. Это еще не финальный результат. Пока еще сохраняется небольшой послеоперационный отек в области скул, который со временем совершенно исчезнет. Еще немного времени и мы увидим окончательный результат», — написала доктор.