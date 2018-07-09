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«Пламенный привет из СССР»: Екатерина Климова показала, как ей делают вакуумный массаж банками

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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40-летняя Екатерина Климова сейчас отдыхает в Китае и на днях побывала в местном SPA.

Находясь в отпуске в Китае, актриса Екатерина Климова решила попробовать необычную оздоровительную процедуру — массаж специальными банками. Звезда вспомнила, что подобное практиковали еще наши мамы и бабушки в советской России, и показала свою обнаженную спину с красными следами, иронично ее подписав.

«Привет из СССР. Пламенный», — сообщила Екатерина. Кстати, позировала она в полупрозрачном черном нижнем белье.

«Наше раннее детство было очень давно, медицина шагнул намного дальше кровяных засосов...», «Труселя агонь», «Не иначе как поллитровые)))», «Понятно, хотелось показать свои трусики, фигурку (похвастать). Но банки это больше вред, чем польза», «На сегодняшний день я слышала что банки запрещены, от них не то что нет толку они вредны», «Божья коровка», — высказались пользователи Сети (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.). А вы пробовали такой массаж?

Фото: Instagram, East News

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