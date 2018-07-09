«Пламенный привет из СССР»: Екатерина Климова показала, как ей делают вакуумный массаж банками

«Наше раннее детство было очень давно, медицина шагнул намного дальше кровяных засосов...», «Труселя агонь», «Не иначе как поллитровые)))», «Понятно, хотелось показать свои трусики, фигурку (похвастать). Но банки это больше вред, чем польза», «На сегодняшний день я слышала что банки запрещены, от них не то что нет толку они вредны», «Божья коровка», — высказались пользователи Сети (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.). А вы пробовали такой массаж?

Фото: Instagram, East News