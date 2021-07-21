Питание дважды в день, баня и другие секреты подтянутой фигуры Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова не привыкла делиться своими методами поддержания красоты, однако в разговоре с источником Teleprogramma.pro раскрыла некоторые секреты.

В первую очередь Анастасия заверяет, что привычный рацион можно даже назвать скудным, так как она не позволяет себе ничего лишнего. В беседе с корреспондентом издания балерина призналась, что входит в ее рацион питания: «Важно следить за питанием — утром у меня острый овощной суп без соли, я ее не ем совсем. Вечером два яйца, иногда могу съесть креветки и салат».

Кроме того, она называет свой любимый напиток — кипяток с лимоном, по ее мнению, это отличное средство от всех болезней. Во время пандемии Волочкова предпочитает укреплять иммунитет также при помощи физической нагрузки, а закреплять эффект рекомендует в бане, так как считает, что с обильным потоотделением из организма выйдут все вирусы.