Писатель с витилиго рассказала, как приняла и полюбила свою кожу

По словам девушки, она никогда бы не подумала, что с таким недостатком можно чувствовать себя комфортно. В детстве Натали боялась еженедельных уроков плавания, ведь на них надо было показываться одноклассникам в купальнике. «Эта болезнь заставляла меня чувствовать беспокойство и неловкость», — вспоминает она.

Витилиго — это патология, характеризующаяся обесцвечиванием эпидермиса. На коже появляются светлые пятна (обычно неправильной, произвольной формы), которые остаются такими навсегда и не восстанавливают свой цвет.

Первое пятно у Эмберсли проявилось на руке. К юности белые пятна захватили 70% ее тела. «Я не помню, чтобы мои родители когда-либо усаживали меня и как следует объясняли мне, что такое витилиго. Однако они часто напоминали мне, что я была такой же красивой, как и все. В подростковом возрасте витилиго стало центральным элементом моей личности», — призналась она.