Писатель с витилиго рассказала, как приняла и полюбила свою кожу
Фото: instagram.com/being_just_us
По словам девушки, она никогда бы не подумала, что с таким недостатком можно чувствовать себя комфортно. В детстве Натали боялась еженедельных уроков плавания, ведь на них надо было показываться одноклассникам в купальнике. «Эта болезнь заставляла меня чувствовать беспокойство и неловкость», — вспоминает она.
Витилиго — это патология, характеризующаяся обесцвечиванием эпидермиса. На коже появляются светлые пятна (обычно неправильной, произвольной формы), которые остаются такими навсегда и не восстанавливают свой цвет.
Первое пятно у Эмберсли проявилось на руке. К юности белые пятна захватили 70% ее тела. «Я не помню, чтобы мои родители когда-либо усаживали меня и как следует объясняли мне, что такое витилиго. Однако они часто напоминали мне, что я была такой же красивой, как и все. В подростковом возрасте витилиго стало центральным элементом моей личности», — призналась она.
Фото: instagram.com/being_just_us
Девушке прописали разные стероидные кремы, таблетки и лекарства. Большинство сверстников не обращали на кожу Натали внимания, но был один случай, когда одноклассник решил, что она заразна.
«Сразу после школы я начала пользоваться косметикой и покупала бесконечные флаконы для искусственного загара, чтобы скрыть пятна на моем теле. Я чувствовала, что это единственный способ выйти и почувствовать себя "нормальной"», — объяснила она.
Переломный момент наступил, когда британку пригласили выступить на телеканале London Live и рассказать о своей коже. «Я сидела в студии и открыто говорила о своей коже перед камерой и, наконец, смогла признать, что у меня витилиго. Тогда ко мне пришло понимание, что с этим дефектом смогу жить полноценно. Проблема была только в моей голове. В тот день я дала себе слово, что разберусь с мышлением. С тех пор публично делюсь своей историей, чтобы вдохновить других людей, которые борются с видимыми различиями», — резюмировала девушка.
Фото: Instagram/@being_just_us
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