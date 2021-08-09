Пилинг и здоровый сон: как ухаживает за своей кожей актриса Тильда Суинтон

«Я никогда не была особенно зациклена на том, как я выгляжу», — объявила героиня материла в одном из интервью несколько лет назад. Об этом рассказали в издании Women's Health.

При этом актриса пользуется услугами косметологов. Так, косметолог Тильды Кристина Раду рассказала о любимой процедуре своей знаменитой клиентки. По ее словам, Суинтон регулярно делает пилинг. Кроме того, артистка пользуется дорогой сывороткой для лица, но считает, что она того стоит. Сочетание увлажняющих, витаминных и осветляющих кожу свойств уходового продукта помогает поддерживать кожу в тонусе.

Также Тильда отмечает силу макияжа, по ее словам, возможность создания новых лиц с его помощью, особенно для работы актрисой, довольно заманчивы. Плюс ко всему еще одним секретом Суинтон считается полноценный сон, он положительно влияет на внешний вид. Чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, человеку необходимо спать 7-8 часов.