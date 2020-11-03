Певица потратила 4 млн рублей, чтобы стать грудастой Барби, и теперь не знает отбоя от мужчин
Фото: Instagram lolotabella
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, девушка всю жизнь обожала принцесс и мечтала сама стать ею, когда вырастет. Этим желанием она была буквально одержима. Повзрослев, Габриэла стала работать моделью и певицей, а с 13 лет начала краситься, чтобы казаться более похожей на любимую куклу. «Я с раннего возраста знала, что красивая внешность важна для каждой успешной женщины, которая хочет найти принца, – призналась она. – В сказках принц никогда не выбирает некрасивую принцессу».
На свое 17-летие девушка, которую сейчас называют «первой чешской Барби» использовала деньги, которые заработала на своих концертах, чтобы заплатить за первую операцию по увеличению груди: тогда она перешла от вполне солидной натуральной чашки D к более внушительной H, а в 2020 году прошла через повторное хирургическое вмешательство, в результате которого ее бюст стал еще более выдающимся и идеально круглым. Кроме того, Габриэла признается, что регулярно посещает косметолога для введения филлеров в губы и линию подбородка, а также ботокс для удаления даже намека на мимические морщины со лба.
На данный момент у звезды более 65 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram, к ней обращаются косметические компании с предложениями поддержать их продукты и услуги, что очень по душе обожающей бьюти-уходы и различные процедуры красотке. Однако столкнулась она и с другой стороной популярности. К ней часто обращаются странные мужчины, признающиеся ей в вечной любви. По словам Габриэлы, однажды было достаточно одного безобидного селфи, сделанного по просьбе ее поклонника, чтобы он пустил в Интернете слух о том, что у них роман. Еще один незнакомец, которого девушка встретила в кафе, внезапно решил, что она станет его женой и даже отправил приглашение на свадьбу с ней ее родителям. О том, что многие мужчины мечтают купить ее в жены, и говорить не приходится. Однако Габриэла предпочитает игнорировать подобные сообщения и уверенно продолжает двигаться к своей цели – переехать в Лос-Анджелес, чтобы продолжить там свою певческую карьеру.
Фото: Instagram lolotabella
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