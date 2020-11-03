Певица потратила 4 млн рублей, чтобы стать грудастой Барби, и теперь не знает отбоя от мужчин

Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, девушка всю жизнь обожала принцесс и мечтала сама стать ею, когда вырастет. Этим желанием она была буквально одержима. Повзрослев, Габриэла стала работать моделью и певицей, а с 13 лет начала краситься, чтобы казаться более похожей на любимую куклу. «Я с раннего возраста знала, что красивая внешность важна для каждой успешной женщины, которая хочет найти принца, – призналась она. – В сказках принц никогда не выбирает некрасивую принцессу».

На свое 17-летие девушка, которую сейчас называют «первой чешской Барби» использовала деньги, которые заработала на своих концертах, чтобы заплатить за первую операцию по увеличению груди: тогда она перешла от вполне солидной натуральной чашки D к более внушительной H, а в 2020 году прошла через повторное хирургическое вмешательство, в результате которого ее бюст стал еще более выдающимся и идеально круглым. Кроме того, Габриэла признается, что регулярно посещает косметолога для введения филлеров в губы и линию подбородка, а также ботокс для удаления даже намека на мимические морщины со лба.