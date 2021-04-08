Первому эпизоду «Игры престолов» 10 лет: как изменились с тех пор актеры шоу

После роли Матери драконов карьера Эмили Кларк просто улетела в космос. Когда в 2009 году ее пригласили на съемки в шоу, она была театральной актрисой и даже не подумать не могла, что на нее может обрушиться такая слава. Однако светловолосая Дейнерис быстро стала любимицей зрителей, после чего на актрису предложения о работе посыпались как из рога изобилия. Эмилия соглашалась далеко не на все, но сыграла в одной из частей «Терминатора», спин-оффе «Звездных войн» и множестве других картин, а также стала лицом аромата The One Dolce&Gabbana. Уже после завершения «Игры престолов» актриса рассказала, как нелегко ей дались съемки, которые наложились на серьезные проблемы со здоровьем, но она все смогла преодолеть и сейчас выглядит просто роскошно.

Джон Сноу – Кит Харрингтон