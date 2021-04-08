Первому эпизоду «Игры престолов» 10 лет: как изменились с тех пор актеры шоу
Интересно, что HBO поначалу не делало ставку на «Игру престолов» как на своего хедлайнера. Более того, в успехе проекта вообще мало кто был уверен наверняка, несмотря на популярный первоисточник. Однако мощный актерский состав и сильный сюжет с множеством откровенных и жестоких сцен, а также драконами (куда уж без них!) быстро вознесли шоу на вершины рейтингов. За 10 лет, прошедшие после первого появления любимых миллионами героев, они сильно изменились внешне.
Дейнерис Таргариен – Эмилия Кларк
Фото: кадр из сериала "Игра престолов", globallook
После роли Матери драконов карьера Эмили Кларк просто улетела в космос. Когда в 2009 году ее пригласили на съемки в шоу, она была театральной актрисой и даже не подумать не могла, что на нее может обрушиться такая слава. Однако светловолосая Дейнерис быстро стала любимицей зрителей, после чего на актрису предложения о работе посыпались как из рога изобилия. Эмилия соглашалась далеко не на все, но сыграла в одной из частей «Терминатора», спин-оффе «Звездных войн» и множестве других картин, а также стала лицом аромата The One Dolce&Gabbana. Уже после завершения «Игры престолов» актриса рассказала, как нелегко ей дались съемки, которые наложились на серьезные проблемы со здоровьем, но она все смогла преодолеть и сейчас выглядит просто роскошно.
Джон Сноу – Кит Харрингтон
Фото: кадр из сериала "Игра престолов", globallook
К моменту выхода сериала на малые экраны Харрингтон был молодым, безусловно талантливым, но малоизвестным актером. Однако «Игра престолов» все изменила. Джон Сноу быстро стал любимцем женщин во многом благодаря харизме актера. На съемках актер познакомился со своей будущей женой, с которой крутил роман и на экране. После окончания шоу у Харрингтона не было отбоя от предложений. Он снялся и в драме «Помпеи», и в «Седьмом сыне», и в ряде других проектов. Не все из них успешны, но весьма масштабны. Также он стал лицом мужской версии аромата The One Dolce&Gabbana, украсил не одну обложку модного глянца, а также признался в алкогольной зависимости, которая, впрочем, на внешности актера не отразилась. Правда морщин за последние 10 лет у Кита все же заметно прибавилось.
Арья Старк – Мэйси Уильямс
Фото: кадр из сериала "Игра престолов", globallook
Роль Арьи стала дебютом Мейси в кино. Когда начались съемки, она была 12-летней девочкой-подростком с немного наивными большими глазами и росла вместе с проектом. Сейчас это взрослая и очаровательная девушка с солидным списком актерских работ за плечами, в числе прочего она снялась в «Новых мутантах».
Санса Старк – Софи Тернер
Фото: кадр из сериала "Игра престолов", globallook
Софи Тернер, кстати, лучшей подруге Мейси Уильямс в реальной жизни, в начале съемок в «Игре престолов» тоже едва исполнилось 14 лет. Роль Сансы для нее стала первой в карьере. За время съемок девушка, как и ее героиня, серьезно повзрослела. Ее карьера пошла в гору: она стала лицом Louis Vuitton, снялась в роли молодой Джин Грей во франшизе «Люди Х», что только упрочило ее положение в Голливуде. Все хорошо у Тернер и в личной жизни – не так давно она стала матерью. Софи превратилась в очень красивую молодую женщину, правда, огненно-рыжий цвет волос сменила на более натуральный светлый.
Бран Старк – Айзек Хемпстед-Райт
Фото: кадр из сериала "Игра престолов", globallook
Хемпстед пришел на проект еще совсем мальчишкой, потому неудивительно, что он изменился сильнее всех в актерском составе проекта. Если в первом сезоне это еще совсем юный парень, то уже к окончанию проекта он заметно повзрослел.
Эддард Старк – Шон Бин
Фото: кадр из сериала "Игра престолов", globallook
Шон Бин и до «Игры престолов» был состоявшимся актером. К тому моменту у него за плечами были главные роли в одном из фильмов про Джеймса Бонда, во «Властелине колец» и множестве других проектов, где он чаще всего выступал в роли того, кого обязательно убьют. Спойлер: не обошла эта участь его и в «Игре престолов». Выглядит актер для своих лет вполне сносно.
Тирион Ланнистер – Питер Динклэйдж
Фото: кадр из сериала "Игра престолов", globallook
Роль Тириона, вечно пьяного, но бесконечно обаятельного семейства Ланнистеров, сделала Динклэйджа по-настоящему популярным. Путь к успеху у актера был тернист, но его упорство помогло достичь ему заслуженного признания в виде «Золотого глобуса» и трех премий «Эмми». При этом Динклэйдж и до «Игры престолов» смог зарекомендовать себя как высококлассного артиста. Сейчас от предложений работы у него нет отбоя, а внешне он и вовсе не меняется с годами.
Серсея Ланнистер – Лина Хиди
Фото: кадр из сериала "Игра престолов", globallook
Серсея хоть и одна из самых зловредных злодеек проекта, актриса Лина Хиди, ее сыгравшая, само очарование, потому фанаты ее обожали настолько же сильно, как ненавидели ее героиню. В первом сезоне Лина родила своего первого ребенка, а за время существования проекта успела развестись и вновь выйти замуж. С годами актриса становится только прекраснее.
Джейме Ланнистер – Николай Костер-Вальдау
Фото: кадр из сериала "Игра престолов", globallook
Николай Костер-Вальдау за годы проекта довольно сильно изменился внешне – и не в худшую сторону. Он заметно возмужал. А после завершения «Игры престолов» даже сыграл бога Осириса в картине «Боги Египта».
Фото: кадр из сериала "Игра престолов", globallook
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