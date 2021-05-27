Перечислены неочевидные причины ломкости ногтей, которые просто устранить
Из-за прослойки жиров и воды ногти становятся гибкими, а почему люди сталкиваются с такой проблемой, как ломкость ногтей? Подняли этот вопрос в интернет-издании "Медик Форум".
Прежде всего, ломкими ногти становятся из-за дефицита витаминов, серы, жиров, воды. Правильно составленный и сбалансированный рацион полезен для организма и, в том числе, положительно сказывается на здоровье рук. Для ногтей очень важны витамины D, А, Е, В5, а также кремний и кальций. В таком случае рекомендуется есть больше рыбы, орехов, молочных продуктов, сухофруктов и моркови, плюс к этому надо соблюдать водный режим и увлажнять помещение.
Повредить ногтевую пластину можно и в бытовых условиях. То есть, когда вы выполняете дела по дому: моете посуду, полы, окна, стираете. Химические средства, используемые в моменты уборки, оказывают негативное воздействие. Пользуйтесь перчатками, чтобы защитить руки и маникюр.
Слишком длинные ногти при работе за компьютером, удаление гель-лака самостоятельно и другие факторы относятся к механическим повреждениям, которые считаются очередной причиной ломкости.
Подпиливать ногти также нужно с осторожностью. Для этого есть несколько советов:
- не пользуйтесь металлической пилочкой, лучше подойдет стеклянная или керамическая,
- чем тоньше ногти, чем меньше должен быть абразив,
- отслаивающиеся частички нельзя отколупывать и отрывать лучше аккуратно спилить.
Фото: freepik.com
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