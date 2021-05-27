Перечислены неочевидные причины ломкости ногтей, которые просто устранить

Из-за прослойки жиров и воды ногти становятся гибкими, а почему люди сталкиваются с такой проблемой, как ломкость ногтей? Подняли этот вопрос в интернет-издании "Медик Форум".

Прежде всего, ломкими ногти становятся из-за дефицита витаминов, серы, жиров, воды. Правильно составленный и сбалансированный рацион полезен для организма и, в том числе, положительно сказывается на здоровье рук. Для ногтей очень важны витамины D, А, Е, В5, а также кремний и кальций. В таком случае рекомендуется есть больше рыбы, орехов, молочных продуктов, сухофруктов и моркови, плюс к этому надо соблюдать водный режим и увлажнять помещение.