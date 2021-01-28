Перечислены 8 главных модных тенденций в маникюре 2021 года

Третий тренд в маникюре, который будет очень актуален в ближайшее время, – эффект бархатных ногтей, который пришел на смену вязаным. Подобный эффект достигается за счет использования специальной пудры, которая используется в качестве топа для лака. Такие ногти будут очень эффектно смотреться и зимой, и летом. Также не стоит проходить мимо абстрактным дизайнам, которые постепенно вытесняют четкую геометрию. Подобные узоры смотрятся более нежно и игриво. Не теряет актуальности и уже модный несколько лет нюд. Телесные оттенки поистине универсальны и подходят абсолютно всем, а главное – не надоедают.

Еще одна модная тенденция, зародившаяся в 2020 году, станет даже более популярной в 2021-м – дизайн маникюра в тон защитной маски (за это спасибо пандемии). Также стоит обратить внимание на символизм – короткие слова побуквенно наносятся на ногти и выглядят очень стильно. Делать такой маникюр можно и в ярких, и в нюдовых оттенках.

Фото: depositphotos

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