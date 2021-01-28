Перечислены 8 главных модных тенденций в маникюре 2021 года
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», дизайн с леттерингом, стемпингом или логотипами известных брендов трансформировался в тиснение, которое представляет собой объемные 3D-надписи или буквы. Второй тренд – ногти оттенка маршмеллоу: розовые, белые или в сочетании друг с другом, данные оттенки смотрятся очень нежно и актуально в 2021-м.
Третий тренд в маникюре, который будет очень актуален в ближайшее время, – эффект бархатных ногтей, который пришел на смену вязаным. Подобный эффект достигается за счет использования специальной пудры, которая используется в качестве топа для лака. Такие ногти будут очень эффектно смотреться и зимой, и летом. Также не стоит проходить мимо абстрактным дизайнам, которые постепенно вытесняют четкую геометрию. Подобные узоры смотрятся более нежно и игриво. Не теряет актуальности и уже модный несколько лет нюд. Телесные оттенки поистине универсальны и подходят абсолютно всем, а главное – не надоедают.
Еще одна модная тенденция, зародившаяся в 2020 году, станет даже более популярной в 2021-м – дизайн маникюра в тон защитной маски (за это спасибо пандемии). Также стоит обратить внимание на символизм – короткие слова побуквенно наносятся на ногти и выглядят очень стильно. Делать такой маникюр можно и в ярких, и в нюдовых оттенках.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!