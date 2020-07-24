Пенсионерка с юности не стригла и не мыла волосы — и теперь они похожи на 6-метровую змею

Как передает онлайн-издание Dunya News, в последний раз в парикмахерской Динх была в 19-летнем возрасте, после ее посещения у нее так сильно разболелась голова, что родителям пришлось даже отвести дочь к врачу. Что с ней было, так и не удалось установить, так как даже после прописанной терапии симптомы не исчезли. Зато от них не осталось и следа после того, как вьетнамка пообещала себе никогда больше не стричься. Заодно она отказалась и от мытья головы. «С тех пор как я перестала стричь волосы, мне стало легче. Странно — когда я мыла волосы, у меня снова начала болеть голова. Поэтому я полностью прекратила мыть волосы и не позволяла им соприкасаться с водой», — рассказала она.