Пенсионерка с юности не стригла и не мыла волосы — и теперь они похожи на 6-метровую змею
Как передает онлайн-издание Dunya News, в последний раз в парикмахерской Динх была в 19-летнем возрасте, после ее посещения у нее так сильно разболелась голова, что родителям пришлось даже отвести дочь к врачу. Что с ней было, так и не удалось установить, так как даже после прописанной терапии симптомы не исчезли. Зато от них не осталось и следа после того, как вьетнамка пообещала себе никогда больше не стричься. Заодно она отказалась и от мытья головы. «С тех пор как я перестала стричь волосы, мне стало легче. Странно — когда я мыла волосы, у меня снова начала болеть голова. Поэтому я полностью прекратила мыть волосы и не позволяла им соприкасаться с водой», — рассказала она.
Фото: Tinmoi.vn
Со временем волосы становились все длиннее — и в итоге свалялись в один толстый дред, который внешне очень похож на питона. Каждый год дред становится длиннее в среднем на 10 сантиметров — и уже достиг 6-метровой длины. Сейчас пожилая женщина живет в буддийском храме, она вегетарианка, ест один раз в сутки и ведет весьма скромный образ жизни. «Мне уже много лет, и волосы на моей голове седые, — пояснила она. — Но так как я давно их не мыла, большая часть моего "питона" коричневая. Это напоминает мне о моей молодости».
Фото: depositphotos, Tinmoi.vn
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