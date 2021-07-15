Пейдж стала мужчиной, а как изменились другие главные герои фильма «Начало» за 11 лет
Леонардо Ди Каприо
В обсуждаемом сегодня фильме Леонардо получил главную роль — Доминика Кобба. Как сообщается в издании Insider, актер был не первым, кого пригласили на съемки, до него пробовались Брэд Питт и Уилл Смит.
Практически вся фильмография Ди Каприо наполнена кассовыми кино. После роли в фильме «Начало» он взялся за амбициозные голливудские проекты, такие как «Джанго освобожденный», «Великий Гэтсби» и «Волк с Уолл-стрит». В 2015 году после съемок в картине «Выживший» Леонардо, наконец, получил свой первый «Оскар».
Фото: Globallook
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф сыграл Артура — помощника и «правую руку» главного героя-грабителя снов. Опыт работы актером у Гордона-Левитта появился еще в детстве, с возрастом он стал попадать в наиболее популярные проекты. На знаменитость обратили внимание еще до съемок в «Начале», когда он сыграл в картинах «500 дней лета» и «Бросок кобры». А после премьеры он снова работал с Ноланом в роли Блейка в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012).
Фото: Globallook
Марион Котийяр
Французская актриса была известна и до «Начала», многие понят ее по фильму «Такси» — хита 2000-х годов. А уже в 2007 году Котийяр получила мировое признание и награды, включая «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Она также сыграла в «Джонни Д.» и «Девять» прежде, чем сыграть роль роковой женщины в «Начале». После завершения фильма Котийяр тоже появилась в фильме Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды».
Недавно Марион сыграла в мюзикле «Аннет», который показали на Каннском кинофестивале в этом году.
Помимо актерской карьеры, она была лицом рекламных кампаний для мировых брендов, как Dior и Chanel. Котийяр также выступала за Greenpeace.
Фото: Globallook
Киллиан Мерфи
Мерфи впервые работал с Ноланом в роли доктора Джонатана Крейна — Пугала в фильме «Бэтмен: Начало» (2005). Он продолжал играть роль в картине Нолана «Темный рыцарь» (2008), а затем стал мишенью корпоративного шпионажа Кобба в «Начале», потом он сотрудничал с режиссером в кинокомиксе «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Трансценденция» и «Дюнкерк».
Кроме того, актер получил мировую известность после съемок в сериале «Острые козырьки». Недавно вышел еще один проект с его участием «Тихое место 2».
Фото: Globallook
Эллиот Пейдж
Эллиот играла Ариадну, студентку-архитектора, которой поручили разрабатывать мечты. До сотрудничества с Ноланом она играла подростков во многих фильмах, а после снималась в популярных картинах разных жанров.
В конце прошлого года Пейдж представила себя как трансгендер и сказала, что использует местоимения «он» и «они».
Фото: Instagram elliotpage
Майкл Кейн
До съемок в 2010 году актер уже был признан публикой. Кейн начал сниматься в 50-х годах и привлек внимание к прорывным работам в таких фильмах, как «Альфи» и «Итальянская работа», с тех пор он снялся в более чем 100 картинах. Он впервые сотрудничал с Ноланом в роли Альфреда Пенниуорта в «Бэтмен: Начало» (2005) и с того момента снялся в 8 проектах режиссера.
Фото: Globallook
Том Харди
На сегодняшний день актер сыграл в трех проектах Нолана: «Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и «Дюнкерк». Кроме того, весте с коллегой по фильму «Начало» Киллианом Мерфи снимался в сериале «Острые козырьки». В его фильмографии много кассовых картин.
Фото: Globallook
Фото: Globallook
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