Пейдж стала мужчиной, а как изменились другие главные герои фильма «Начало» за 11 лет

Леонардо Ди Каприо

В обсуждаемом сегодня фильме Леонардо получил главную роль — Доминика Кобба. Как сообщается в издании Insider, актер был не первым, кого пригласили на съемки, до него пробовались Брэд Питт и Уилл Смит.

Практически вся фильмография Ди Каприо наполнена кассовыми кино. После роли в фильме «Начало» он взялся за амбициозные голливудские проекты, такие как «Джанго освобожденный», «Великий Гэтсби» и «Волк с Уолл-стрит». В 2015 году после съемок в картине «Выживший» Леонардо, наконец, получил свой первый «Оскар».