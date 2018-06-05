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Паулина Андреева удивила гостей «Кинотавра» новой прической

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Паулина Андреева

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29-летняя актриса Паулина Андреева сменила имидж.

Возлюбленная Федора Бондарчука Паулина Андреева наконец присоединилась к нему на фестивале «Кинотавр» в Сочи. За время своего отсутствия актриса успела… сменить прическу. Девушка отрезала свои роскошные длинные локоны, оставив довольно короткое каре.

По некоторым данным, такие перемены во внешности Паулины связаны со съемками второго сезона сериала «Метод». Говорят, волосы актриса обрезала собственноручно прямо в кадре, после чего все было приведено в должный вид руками профессионального парикмахера.

Похоже, Федору очень понравился новый имидж избранницы, поскольку он не отрывал от нее влюбленного взгляда во время вечеринки, на которой присутствовала пара. А как вам образ Андреевой?

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Komsomolskaya Pravda, Ekaterina Tsvetkova, Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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