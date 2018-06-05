Паулина Андреева удивила гостей «Кинотавра» новой прической

Возлюбленная Федора Бондарчука Паулина Андреева наконец присоединилась к нему на фестивале «Кинотавр» в Сочи. За время своего отсутствия актриса успела… сменить прическу. Девушка отрезала свои роскошные длинные локоны, оставив довольно короткое каре.

По некоторым данным, такие перемены во внешности Паулины связаны со съемками второго сезона сериала «Метод». Говорят, волосы актриса обрезала собственноручно прямо в кадре, после чего все было приведено в должный вид руками профессионального парикмахера.