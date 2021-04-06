Парикмахер-звезда соцсетей объяснила, как без труда улучшить качество волос дома

Сначала надо расчесать волосы, потом отделить небольшую прядь, разгладить ее и согнуть ее между пальцами, а затем отрезать торчащие сухие кончики. «Если между походами в парикмахерскую вам нужно освежить прическу, возьмите ножницы, возьмите волосы просто отстригите то, что выглядит сухим и безжизненным», – заявила она, добавив, что со своими волосами она проделывает подобное каждую неделю, поэтому ее локоны выглядят здоровыми, тяжелыми и живыми. «Я занимаюсь этим уже больше 10 лет, и это творит чудеса с качеством моей шевелюры», – закончила она. Только ножницы должны быть острыми – это единственное условие успеха.

Фото: www.picture-alliance.com

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