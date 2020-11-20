Парикмахер спасла жизнь клиенту, заметив за его ухом странную шишку во время стрижки

Обеспокоенная новообразованием за ухом постоянного клиента, она не стала пускать все на самотек, потому связалась с другом его семьи Маккензи, который рассказал о ее обеспокоенности дочери Джеймса, Клэр. Благодаря настойчивости парикмахера и дочери он все же сходил к терапевту, который определил опухоль как базальноклеточную карциному и сказал, что тот пришел очень вовремя. Теперь мужчина намерен удалить новообразование и уже записался на операцию в конце ноября. Дочь мужчины сказала: «Я никогда раньше не встречалась с Керрин, но слышала ее имя, потому что она стригла мою маму до ее смерти и была очень добра к отцу, когда она скончалась – сделала ему первую стрижку бесплатно, потому что он был очень потерянным тогда, так как никогда до этого не ходил в парикмахерскую и пользовался помощью мамы. Я невероятно благодарна этой потрясающей женщине за то, что она спасла жизнь моему папе!»

Фото: depositphotos

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