Парикмахер рассказала, сколько раз в неделю стоит в действительности мыть голову

А если волосы изначально поврежденные и их состояние оставляет желать лучшего, количество мытья должно сократиться еще больше. Знаменитый стилист Пол Кучинелло объяснил, что сухие и сильно поврежденные локоны, например, из-за осветления или частой укладки, использовать шампунь надо не чаще 2 раз в неделю. С ним согласны и другие эксперты, хотя некоторые из них пошли еще дальше и заявили, что достаточно и одного раза.

Абсолютно все парикмахеры единогласно заявили, что ежедневное мытье головы выгодно только производителям косметики, для всех остальных это чрезмерно, поскольку волосы не пачкаются так сильно в современном мире, но, если очищать их каждый день, даже очень мягким средством, это провоцирует сальные железы работать активнее, чтобы избежать пересушивания шевелюры и эпидермиса. «Если вы не работали усердно в тренажерном зале или на стройке, где покрылись пылью от макушки до пят, воздержитесь от слишком частого применения шампуня и кондиционера», – Фарель, добавив, что даже при интенсивных занятиях спортом порой достаточно ополоснуть локоны водой, чтобы вернуть им чистоту и свежесть.

Фото: depositphotos

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