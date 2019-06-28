Парикмахер раскрыла 4 главных секрета красивых волос и идеальной прически

Первая вещь, которую важно понимать всем желающим отрастить волосы, – необходимость стрижки. Многие считают, что не стоит этого делать, если хочется, чтобы локоны стали длиннее. Однако это ошибка. Если у вас есть секущиеся кончики, волосы никогда не отрастут, так как будут просто ломаться, а их регулярная стрижка поможет сделать их крепкими и здоровыми, и тогда результат не заставить себя ждать. А если вам до этого не повезло с парикмахером, который срезал слишком много, Зои предлагает визуально показать, на сколько можно укоротить длину. Ее слова цитирует онлайн-издание Daily Mail Australia,
Второе, что нужно знать: не стоит ориентироваться на фотографии Instagram-див. Соцсети – это прекрасное место для сбора вдохновляющих изображений того результата, который вы хотите получить, но не стоит думать, что все эти женщины, которые восхищают вас, просто родились с такими прическами. За каждой фотографией «натуральной» копны волос стоит работа стилиста, который выпрямил или завил модели локоны. Потому Зои рекомендует снизить уровень ожиданий, с одной стороны, и регулярно укладывать собственные волосы – с другой. Вы будете поражены тому результату, который увидите в зеркале.
Фото: vostock-photo/fotolia
Еще одна важная вещь: используйте профессиональные уходы. Дорогой шампунь стоит каждого потраченного на него рубля. Конечно, сложно отказаться от экономичного варианта, приобретенного в супермаркете, но, Зои уверена: «Не существует ни одной процедуры или ухода, которые исправят состояние ваших волос и кожи головы, если вы не используете действительно качественный шампунь и кондиционер. В девяти случаях из десяти, если ваши волосы жирные, это потому, что вы моете их дешевым утяжеляющим продуктом. Вместо этого вам стоит попробовать более дорогие средства, в которых часто не содержатся сульфаты и другие вредные вещества. Ваши волосы заметят разницу уже после первого мытья головы».
Ну и, наконец, запомните, пепельный блонд – это не всегда то, что вы думаете. В большинстве случаев, по признанию парикмахера, когда люди просят этот тон, они имеют в виду окрашивание в светлый цвет с холодным, а вовсе не с серым подтоном. «Люди говорят «пепел» и уверены, что он – противоположность теплу, иногда они и под теплыми оттенками подразумевают пепел, но чаще всего они просто имеют в виду кремовую блондинку. Если вы хотите избежать медных оттенков, не просите об этом, лучше принесите фотографии того результата, который вам нравится», – добавляет парикмахер.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo/fotolia
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