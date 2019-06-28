Парикмахер раскрыла 4 главных секрета красивых волос и идеальной прически

Первая вещь, которую важно понимать всем желающим отрастить волосы, – необходимость стрижки. Многие считают, что не стоит этого делать, если хочется, чтобы локоны стали длиннее. Однако это ошибка. Если у вас есть секущиеся кончики, волосы никогда не отрастут, так как будут просто ломаться, а их регулярная стрижка поможет сделать их крепкими и здоровыми, и тогда результат не заставить себя ждать. А если вам до этого не повезло с парикмахером, который срезал слишком много, Зои предлагает визуально показать, на сколько можно укоротить длину. Ее слова цитирует онлайн-издание Daily Mail Australia,

Второе, что нужно знать: не стоит ориентироваться на фотографии Instagram-див. Соцсети – это прекрасное место для сбора вдохновляющих изображений того результата, который вы хотите получить, но не стоит думать, что все эти женщины, которые восхищают вас, просто родились с такими прическами. За каждой фотографией «натуральной» копны волос стоит работа стилиста, который выпрямил или завил модели локоны. Потому Зои рекомендует снизить уровень ожиданий, с одной стороны, и регулярно укладывать собственные волосы – с другой. Вы будете поражены тому результату, который увидите в зеркале.