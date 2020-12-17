Парикмахер постриг бездомного и изменил его до неузнаваемости

Видео набрало два миллиона просмотров и около семи тысяч трогательных комментариев. Зрители были ошеломлены конечным результатом. Они похвалили специалиста за помощь человеку, который обрел уверенность в себе.

«Как хорошо помогать менее удачливым», — написали в комментариях. «Вы понимаете, что изменили представления этого человека о самом себе, и теперь он чувствует себя фантастически?», — задали вопрос парикмахеру. «Он даже выглядит намного выше, чем когда вошел. Эта улыбка, боже, мне нравится его улыбка», — написали юзеры. «Нам нужно больше людей, помогающих бескорыстно, как и ты», — поделились мнением пользователи. «Теперь он будет возвращаться каждый месяц, пока не встанет на ноги», — считают другие. На это парикмахер ответил: «Нет проблем».