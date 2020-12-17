Парикмахер постриг бездомного и изменил его до неузнаваемости
Мастер из американского города Скоттсдейл, Аризона, встретил растрепанного мужчину с двумя пакетами в руках. Было видно, что он давно не мыл голову, его длинные волосы торчали в разные стороны, а прическа выглядела ужасно. Парикмахер решил помочь бездомному и постриг его.
Он убедил своего «клиента» сесть в кресло. На кадрах мужчина разговаривает с парикмахером и смеется в то время, как мастер приводит его волосы в порядок. В конце ошеломленный результатом бездомный говорит: «Классная стрижка». Он выходит на улицу совершенно другим человеком с широкой ухмылкой на лице.
Видео набрало два миллиона просмотров и около семи тысяч трогательных комментариев. Зрители были ошеломлены конечным результатом. Они похвалили специалиста за помощь человеку, который обрел уверенность в себе.
«Как хорошо помогать менее удачливым», — написали в комментариях. «Вы понимаете, что изменили представления этого человека о самом себе, и теперь он чувствует себя фантастически?», — задали вопрос парикмахеру. «Он даже выглядит намного выше, чем когда вошел. Эта улыбка, боже, мне нравится его улыбка», — написали юзеры. «Нам нужно больше людей, помогающих бескорыстно, как и ты», — поделились мнением пользователи. «Теперь он будет возвращаться каждый месяц, пока не встанет на ноги», — считают другие. На это парикмахер ответил: «Нет проблем».
Фото и видео: TikTok/skinny_pinny, pexels.com
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