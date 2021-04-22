Парикмахер перечислил главные ошибки по уходу за волосами, которые все совершают

Австралийский парикмахер Фейт Уильямс рассказала изданию Daily Mail о распространенных ошибках во время ухода за волосами. И мужчины, и женщины не нарочно наносят ущерб своей шевелюре.

Главным заблуждением Фейт считает отказ от стрижек, чтобы отрастить волосы. Парикмахер рекомендует проводить регулярные стрижки раз в 2 месяца, так вы сможете не только отрастить плотные волосы, но и избежать их сечения и ломкости.

Также при сушке или укладке волос необходимо пользоваться термозащитой. Она предотвратит пагубное влияние высоких температур, которое может привести к образованию секущихся кончиков и потускнению цвета.