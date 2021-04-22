Парикмахер перечислил главные ошибки по уходу за волосами, которые все совершают
Австралийский парикмахер Фейт Уильямс рассказала изданию Daily Mail о распространенных ошибках во время ухода за волосами. И мужчины, и женщины не нарочно наносят ущерб своей шевелюре.
Главным заблуждением Фейт считает отказ от стрижек, чтобы отрастить волосы. Парикмахер рекомендует проводить регулярные стрижки раз в 2 месяца, так вы сможете не только отрастить плотные волосы, но и избежать их сечения и ломкости.
Также при сушке или укладке волос необходимо пользоваться термозащитой. Она предотвратит пагубное влияние высоких температур, которое может привести к образованию секущихся кончиков и потускнению цвета.
Кроме того, от привычки ежедневно мыть голову стоит тоже отказаться, таким образом она загрязняется еще быстрее. Уильямс советует мыть голову 2 раза в неделю, а вместо частого мытья использовать сухой шампунь. «Тогда никто не заметит, что у тебя грязные волосы», — добавляет парикмахер.
Для блондинок есть особенные правила для того, чтобы их волосы не выглядели тусклыми и безжизненными. Фейт советует пользоваться шампунями именно для блондинок, они осветляют волосы, и наносить лечебные маски.
А после посещения салонов красоты не забывайте про советы парикмахеров по уходу за своей шевелюрой. Иначе если вы не ухаживаете за своими волосами дома, то смысла от профессиональных процедур не будет.
Фото: freepik.com
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