Парикмахер назвала 4 простых способа осветлить волосы без использования краски
Как передает британский онлайн-портал The Sun, с наступлением лета всем нестерпимо хочется освежить прическу, придав волосам хотя бы солнечные блики, если уж нельзя сделать сложное окрашивание самостоятельно. Гуру по волосам Алекс Браунселл, сказала, что для самостоятельных экспериментов можно воспользоваться проверенными десятилетиями домашними способами. Первый из них – лимонный сок. Эксперт заявила, что злоупотреблять этим методом не стоит, так как лимонная кислота разрушает кератин в волосах, однако если у вас от природы светлые волосы, создать блики на них можно и таким методом. Главное – сделать это безопасно. Для этого используйте небольшие дозы сока и смешивайте их с кондиционером, чтобы предупредить пересыхание локонов».
Второй способ – при помощи яблочного уксуса. Это тоже весьма популярный способ. И весьма эффективный. Если вы хотите попробовать его, смешайте в бутылке воду и уксус в равных пропорциях, затем нанесите жидкость на волосы и держите в течение нескольких минут, затем смойте. Повторять процедуру надо раз в неделю в течение месяца. Существуют и менее распространенные варианты естественного осветления волос. Например, многие люди клянутся, что, если смешать пищевую соду с водой до пастообразного состояния и втереть в кожу головы и волосы, они станут немного светлее. Еще один домашний бьютихак – смешать мед с водой и нанести его на волосы, затем скрутить мокрые пряди в узел и дать ему впитаться в течение часа.
Фото: pixabay
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