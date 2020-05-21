Парикмахер назвала 4 простых способа осветлить волосы без использования краски

Второй способ – при помощи яблочного уксуса. Это тоже весьма популярный способ. И весьма эффективный. Если вы хотите попробовать его, смешайте в бутылке воду и уксус в равных пропорциях, затем нанесите жидкость на волосы и держите в течение нескольких минут, затем смойте. Повторять процедуру надо раз в неделю в течение месяца. Существуют и менее распространенные варианты естественного осветления волос. Например, многие люди клянутся, что, если смешать пищевую соду с водой до пастообразного состояния и втереть в кожу головы и волосы, они станут немного светлее. Еще один домашний бьютихак – смешать мед с водой и нанести его на волосы, затем скрутить мокрые пряди в узел и дать ему впитаться в течение часа.

Фото: pixabay

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