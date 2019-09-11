passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Как на самом деле правильно наносить духи, чтобы сохранить аромат на весь день

Мона Каттан, основавшая со своей сестрой Худой известный косметический бренд Huda Beauty и недавно запустившая собственную линейку ароматов, рассказала, как правильно наносить ароматы, чтобы продлить их стойкость на максимальный срок.

Специально для британского онлайн-портала Daily Mail Мона Каттан рассказала, что давно пора отказаться от традиционных западных способов ношения ароматов и взять на вооружение советы, которыми издавна пользуются женщины на Ближнем Востоке.

Западный способ заключается в ношении духов исключительно по одиночке, однако на Востоке парфюмерия – дело очень индивидуальное, потому принято наслаивать ароматы один на другой, чтобы ваш собственный отличался от всех остальных.

Но наслаивать парфюмерные композиции надо правильно, чтобы итоговый результат заиграл на вас. Основная рекомендация в данном случае – распылять свои ароматы в порядке уменьшения интенсивности, используя самые легкие и тонкие из них в конце. Например, базовая нота уд прекрасно дополнит среднюю ноту розы, украшенной аккордом жасмина. Чтобы не ошибиться на начальном этапе наслаивания, лучше для начала смешивать цветочные, восточные, свежие и цитрусовые ноты. Еще одна маленькая хитрость – ищите ароматы, в композиции которых есть хотя бы одна общая нота, это послужит некоей гарантией, что остальные будут дополнять друг друга.

Чтобы продлить стойкость аромата, используйте вазелин в качестве основы. Наносите его на любую область, куда планируете впоследствии распылить духи, включая колени, шею и запястья.

Также наносить духи рекомендуется сразу после душа, пока тело еще влажное, в этом случае капельки воды сохранят запах и он останется на коже гораздо дольше, да и на одежде не останется следов от брызг.

Также Мона Каттан рекомендует не использовать стойкие дезодоранты, так как вместе с запахом пота они маскируют и ваш природный аромат кожи, который способен придать вашему парфюму уникальность. Потому вместо антиперсперантов используйте натуральные, например, соляные, которые не «забивают» запах вашего тела.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!