Как на самом деле правильно наносить духи, чтобы сохранить аромат на весь день

Специально для британского онлайн-портала Daily Mail Мона Каттан рассказала, что давно пора отказаться от традиционных западных способов ношения ароматов и взять на вооружение советы, которыми издавна пользуются женщины на Ближнем Востоке.
Западный способ заключается в ношении духов исключительно по одиночке, однако на Востоке парфюмерия – дело очень индивидуальное, потому принято наслаивать ароматы один на другой, чтобы ваш собственный отличался от всех остальных.
Но наслаивать парфюмерные композиции надо правильно, чтобы итоговый результат заиграл на вас. Основная рекомендация в данном случае – распылять свои ароматы в порядке уменьшения интенсивности, используя самые легкие и тонкие из них в конце. Например, базовая нота уд прекрасно дополнит среднюю ноту розы, украшенной аккордом жасмина. Чтобы не ошибиться на начальном этапе наслаивания, лучше для начала смешивать цветочные, восточные, свежие и цитрусовые ноты. Еще одна маленькая хитрость – ищите ароматы, в композиции которых есть хотя бы одна общая нота, это послужит некоей гарантией, что остальные будут дополнять друг друга.
Чтобы продлить стойкость аромата, используйте вазелин в качестве основы. Наносите его на любую область, куда планируете впоследствии распылить духи, включая колени, шею и запястья.
Также наносить духи рекомендуется сразу после душа, пока тело еще влажное, в этом случае капельки воды сохранят запах и он останется на коже гораздо дольше, да и на одежде не останется следов от брызг.
Также Мона Каттан рекомендует не использовать стойкие дезодоранты, так как вместе с запахом пота они маскируют и ваш природный аромат кожи, который способен придать вашему парфюму уникальность. Потому вместо антиперсперантов используйте натуральные, например, соляные, которые не «забивают» запах вашего тела.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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