Как на самом деле правильно наносить духи, чтобы сохранить аромат на весь день

Специально для британского онлайн-портала Daily Mail Мона Каттан рассказала, что давно пора отказаться от традиционных западных способов ношения ароматов и взять на вооружение советы, которыми издавна пользуются женщины на Ближнем Востоке.

Западный способ заключается в ношении духов исключительно по одиночке, однако на Востоке парфюмерия – дело очень индивидуальное, потому принято наслаивать ароматы один на другой, чтобы ваш собственный отличался от всех остальных.