Парень отрастил шикарную копну волос, просто забыв о парикмахере на четыре года

Пользователь под ником AsontiRelay показал на снимках, что стало с его волосами, которые он отращивал, начиная с 2016 года. Шевелюра молодого человека в стиле афро впечатляет, пользователи просят его продолжать игнорировать барбершопы в том же духе. Как уточнил 24-летний парень, он хочет отращивать волосы до 40 лет и посмотреть, что выйдет из этого эксперимента.

В комментариях у AsontiRelay появились фанаты. «Просто великолепно! Завидую твоему потрясающему объему!» - написали они.