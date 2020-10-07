Парень отрастил шикарную копну волос, просто забыв о парикмахере на четыре года
Фото: Reddit / AsontiRelay
Пользователь под ником AsontiRelay показал на снимках, что стало с его волосами, которые он отращивал, начиная с 2016 года. Шевелюра молодого человека в стиле афро впечатляет, пользователи просят его продолжать игнорировать барбершопы в том же духе. Как уточнил 24-летний парень, он хочет отращивать волосы до 40 лет и посмотреть, что выйдет из этого эксперимента.
В комментариях у AsontiRelay появились фанаты. «Просто великолепно! Завидую твоему потрясающему объему!» - написали они.
«Это то, что я могу назвать сказочным», - описали увиденное юзеры. Многих интересовало, как молодой человек ухаживает за волосами зимой, нужна ли ему шапка или подушка, так как волосы выглядят объемными, пушистыми и мягкими. «Я уже несколько лет не ношу шапки, и мне даже не нужна подушка», - посмеялся AsontiRelay. Также пользователи начали спорить, на кого похож молодой человек. К примеру, его сравнивают с художником Бобом Россом, которого многие любят косплеить. «Я чувствую сильную энергетику Боба Росса», - оставили комментарий под постом. «Похож на барабанщика из «Вечернего шоу Джимми Фэллона», - написали другие. Однако большинство попросили обладателя роскошной шевелюры больше никогда не стричься и беречь прическу.
Фото: Reddit / AsontiRelay Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!