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Парализованная девушка вышла в финал конкурса красоты в США

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Мэдлин Элизабет Дельп стала первой в мире участницей в инвалидном кремле, которая вошла в десятку самых красивых финалисток конкурса «Мисс Северная Каролина».

Как сообщает онлайн-портал Daily Mail UK, молодая женщина оказалась парализованной в результате автомобильной аварии, произошедшей, когда ей было всего 10 лет. В прошлом году она уже принимала участие в конкурсе «Мисс Северная Каролина» в надежде стать первой победительницей, выигравшей корону, но добралась только до 15 лучших. В этом году она добралась до десятки финалистов.

«Прошлой ночью я попала в топ-10 лучших в конкурсе Miss NC USA и выиграла титул «Мисс Конгениальность»! Я первая девушка в инвалидной коляске, которая когда-либо продвигалась так далеко в государственном конкурсе красоты, проходившем на территории США, – написала Дельп в своем эмоциональном сообщении в социальной сети Instagram. – Но буду честна, на сердце у меня тяжело от того, что я не смогла принести домой корону для каждого из вас, кто меня поддерживал и подбадривал, но я очень горжусь тем, как далеко я смогла пройти, чтобы стать той сильной женщиной, которую вы видели на сцене».

Американка надеется, что ее участие в конкурсе станет очень важной вехой, которая изменит отношение к людям в инвалидных колясках и к возможности их участия в подобных состязаниях, а также к тому, чтобы общество смогло принять в качестве победителя кого-то, кто не вписывается в стандартные представления о красоте или как-то ограничен в возможностях. Мэдлин заявляет, что это вполне возможно, хоть и не в этом году, но этот барьер будет преодолен. Молодая женщина объяснила, что она чуть не погибла в автомобильной аварии, когда ей было 10 лет: тогда ремень безопасности впился в позвоночник, что привело к параличу ниже пояса. Когда она впервые узнала, что не сможет ходить и потеряла контроль над своим мочевым пузырем, это привело к депрессии и резкому падению ее самооценки. Она начала считать, что недостаточно хороша. И так продолжалось в течение многих лет, но в подростковом возрасте Мэдлин поняла, что не хочет, чтобы ее неспособность ходить диктовала ей, как жить, и это вдохновило ее принять участие в театральных представлениях, а затем и в конкурсе красоты, так как теперь считает, что она этого заслуживает в полной мере.

Фото: Instagram

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