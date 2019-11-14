Парализованная девушка вышла в финал конкурса красоты в США
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Как сообщает онлайн-портал Daily Mail UK, молодая женщина оказалась парализованной в результате автомобильной аварии, произошедшей, когда ей было всего 10 лет. В прошлом году она уже принимала участие в конкурсе «Мисс Северная Каролина» в надежде стать первой победительницей, выигравшей корону, но добралась только до 15 лучших. В этом году она добралась до десятки финалистов.
«Прошлой ночью я попала в топ-10 лучших в конкурсе Miss NC USA и выиграла титул «Мисс Конгениальность»! Я первая девушка в инвалидной коляске, которая когда-либо продвигалась так далеко в государственном конкурсе красоты, проходившем на территории США, – написала Дельп в своем эмоциональном сообщении в социальной сети Instagram. – Но буду честна, на сердце у меня тяжело от того, что я не смогла принести домой корону для каждого из вас, кто меня поддерживал и подбадривал, но я очень горжусь тем, как далеко я смогла пройти, чтобы стать той сильной женщиной, которую вы видели на сцене».
Американка надеется, что ее участие в конкурсе станет очень важной вехой, которая изменит отношение к людям в инвалидных колясках и к возможности их участия в подобных состязаниях, а также к тому, чтобы общество смогло принять в качестве победителя кого-то, кто не вписывается в стандартные представления о красоте или как-то ограничен в возможностях. Мэдлин заявляет, что это вполне возможно, хоть и не в этом году, но этот барьер будет преодолен. Молодая женщина объяснила, что она чуть не погибла в автомобильной аварии, когда ей было 10 лет: тогда ремень безопасности впился в позвоночник, что привело к параличу ниже пояса. Когда она впервые узнала, что не сможет ходить и потеряла контроль над своим мочевым пузырем, это привело к депрессии и резкому падению ее самооценки. Она начала считать, что недостаточно хороша. И так продолжалось в течение многих лет, но в подростковом возрасте Мэдлин поняла, что не хочет, чтобы ее неспособность ходить диктовала ей, как жить, и это вдохновило ее принять участие в театральных представлениях, а затем и в конкурсе красоты, так как теперь считает, что она этого заслуживает в полной мере.
Фото: Instagram
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