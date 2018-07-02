«Пахнет сексом»: невеста Данилы Козловского Ольга Зуева сфотографировалась топлес

Обычно актриса и режиссер Ольга Зуева довольно редко делится с поклонниками собственными фото и тем более не делает их откровенными. Но на днях девушка решила сделать исключение и выложила снимок, на котором позирует топлес.

«Сама себя снимаю», — так подписала Ольга фото (действительно, в ее руках — специальная кнопка для съемки селфи).