Озорная и помолодевшая Алла Пугачева позирует Максиму Галкину на отдыхе

«Это КТО??? Скоро как Ленин будет... , молодеть с каждым годом», «Если бы не подписал «моя любимая» я бы не узнала! Так уже лицо натянули, что не узнать», «Это ж надо так изменить себя до неузнаваемости - просто как то страшно становится», «Даааа!!!Фотошоп человека изменил до неузноваемости», «Уж лучше реальные фото, чем вот такие...», — критикуют одни.

«Вы- словно молоденькая)))», «Богиня», «Лучик солнца», «Необыкновенная...», «С Вами она действительно счастлива!!! Это видно! И "респект и уважуха", как говорит молодежь, тому мужчине, который делает свою женщину счастливой», «Пусть это счастье длиться бесконечно....!!!!», — хвалят другие.