Озорная и помолодевшая Алла Пугачева позирует Максиму Галкину на отдыхе

Фотография сияющей Аллы Пугачевой, которую опубликовал сегодня в своем блоге Максим Галкин, взорвала Сеть. «Счастлив, когда моя любимая счастлива», — прокомментировал муж.
Поклонники пары разделились на два лагеря. Одни отмечают, что Алла Борисовна выглядит как влюбленная девочка и ей это идет. Другие утверждают, что Примадонна слишком сильно увлеклась модификациями своего лица и перестала походить на саму себя.
«Это КТО??? Скоро как Ленин будет... , молодеть с каждым годом», «Если бы не подписал «моя любимая» я бы не узнала! Так уже лицо натянули, что не узнать», «Это ж надо так изменить себя до неузнаваемости - просто как то страшно становится», «Даааа!!!Фотошоп человека изменил до неузноваемости», «Уж лучше реальные фото, чем вот такие...», — критикуют одни.
«Вы- словно молоденькая)))», «Богиня», «Лучик солнца», «Необыкновенная...», «С Вами она действительно счастлива!!! Это видно! И "респект и уважуха", как говорит молодежь, тому мужчине, который делает свою женщину счастливой», «Пусть это счастье длиться бесконечно....!!!!», — хвалят другие.
На чьей стороне вы?
Фото: instagram