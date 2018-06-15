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Озорная и помолодевшая Алла Пугачева позирует Максиму Галкину на отдыхе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Максима Галкина

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Максим Галкин показал, как выглядит счастливая Алла Пугачева, но фанаты не узнали ее.

Фотография сияющей Аллы Пугачевой, которую опубликовал сегодня в своем блоге Максим Галкин, взорвала Сеть. «Счастлив, когда моя любимая счастлива», — прокомментировал муж.

Поклонники пары разделились на два лагеря. Одни отмечают, что Алла Борисовна выглядит как влюбленная девочка и ей это идет. Другие утверждают, что Примадонна слишком сильно увлеклась модификациями своего лица и перестала походить на саму себя.

«Это КТО??? Скоро как Ленин будет... , молодеть с каждым годом», «Если бы не подписал «моя любимая» я бы не узнала! Так уже лицо натянули, что не узнать», «Это ж надо так изменить себя до неузнаваемости - просто как то страшно становится», «Даааа!!!Фотошоп человека изменил до неузноваемости», «Уж лучше реальные фото, чем вот такие...», — критикуют одни.

«Вы- словно молоденькая)))», «Богиня», «Лучик солнца», «Необыкновенная...», «С Вами она действительно счастлива!!! Это видно! И "респект и уважуха", как говорит молодежь, тому мужчине, который делает свою женщину счастливой», «Пусть это счастье длиться бесконечно....!!!!», — хвалят другие.

На чьей стороне вы?

Фото: instagram

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