«Ожившую» куклу Bratz раскритиковали в Сети за нестандартную фигуру

Как считают поклонники красавицы, своими идеальными формами она похожа на куклы Bratz. При этом многие отказываются верить в реальность: пропорции модели выглядят весьма сомнительно.

Девушка снялась в фотосессии для онлайн-магазина одежды. Снимки вызвали спорную реакцию. По мнению подписчиков, слишком узкая талия и очень большие ягодицы кажутся абсурдными и невозможными с точки зрения анатомии. Они утверждают, что девушка активно пользуется Adobe Photoshop.