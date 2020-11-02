«Ожившую» куклу Bratz раскритиковали в Сети за нестандартную фигуру
Фото: instagram.com/lemybeauty
Как считают поклонники красавицы, своими идеальными формами она похожа на куклы Bratz. При этом многие отказываются верить в реальность: пропорции модели выглядят весьма сомнительно.
Девушка снялась в фотосессии для онлайн-магазина одежды. Снимки вызвали спорную реакцию. По мнению подписчиков, слишком узкая талия и очень большие ягодицы кажутся абсурдными и невозможными с точки зрения анатомии. Они утверждают, что девушка активно пользуется Adobe Photoshop.
Кроме того, пользователей рассердило то, что модель с необычными формами рекламирует одежду для среднестатистических женщин. По их мнению, данный факт только оттолкнет покупателей.
«Поверить не могу, что они используют эти фотографии на своем сайте», — написали юзеры. «Они же понимают, что люди так не выглядят, да?», — поинтересовались они. «Я вообще не понимаю. Одно дело — публиковать подобное в своих личных социальных сетях, хоть и это странно. Но другое дело — продавать товар. Как? Представьте рекламу Toyota, где вместо машины совершенно другая тачка, которой даже не существует в природе», — написали в комментариях.
Как стала обладательницей нестандартных форм, девушка раскрывать не стала.
Фото: Instagram/@lemybeauty
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