«Овал как в молодости»: 53-летняя Жанна Эппле похвасталсь результатом пластики

Вчера 53-летняя актриса Жанна Эппле поделилась фотографией, на которой она выглядит особенно хорошо. Изменения заметили поклонницы и завалили любимицу вопросами.

«Поделюсь секретом: чтобы вернуть мне овал как в молодости мы с косметологом изучили мои фотографии лет так ... назад))) И принялись за восстановление овала молодости. Вся процедура заняла минут 30-40, все выполнено с помощью гиалуроновых филлеров. Не больно, синяков не было, а вот радость от результата не измерить», — написала она в блоге и приложила фото «до и после». Результат такой безоперационной подтяжки впечатлил подписчиков.