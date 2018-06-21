logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Овал как в молодости»: 53-летняя Жанна Эппле похвасталсь результатом пластики

Актриса Жанна Эппле решилась на процедуру по возвращению молодости.

Вчера 53-летняя актриса Жанна Эппле поделилась фотографией, на которой она выглядит особенно хорошо. Изменения заметили поклонницы и завалили любимицу вопросами.

«Поделюсь секретом: чтобы вернуть мне овал как в молодости мы с косметологом изучили мои фотографии лет так ... назад))) И принялись за восстановление овала молодости. Вся процедура заняла минут 30-40, все выполнено с помощью гиалуроновых филлеров. Не больно, синяков не было, а вот радость от результата не измерить», — написала она в блоге и приложила фото «до и после». Результат такой безоперационной подтяжки впечатлил подписчиков.

«Порода..осанка.. графиня», «Что значит как в молодости? Не каждая молодая так свежо и ухоженно выглядит. Жанночка умница, женственная и очаровательная девушка», «Я думала нити», — пишут они.

«Вам бы цвет волос вернуть рыжий было б хорошо», «Цвет волос немного глубже просится, дороже. Не хотела обидеть, Вы красавица», «А я не согласна! Жанна в блонде прекрасна», — обссуждают фолловеры прическу звезды.

А вам нравится нынешний образ артистки?

Фото: instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Знакомая Алеси Кафельниковой опозорила ее на всю страну, показав интимные фото
Пышный бюст, собственная яхта и песня в ее честь: 63-летний Владимир Кузьмин ушел от жены к 26-летней блондинке
Озорная и помолодевшая Алла Пугачева позирует Максиму Галкину на отдыхе
Платье, ради которого экстремально худеет Елена Малышева, жестко раскритиковали в Сети
«Мы видели осьминога»: тараторка Лиза Галкина очаровала всех рассказами юного натуралиста
Меган Маркл прикрыла плечи и показала животик на встрече с королевой Елизаветой II