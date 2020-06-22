Отрастить свои брови и ресницы и еще 7 элементарных советов, как выглядеть потрясающе без макияжа

Третий совет – смените наволочки и делайте это как можно чаще. Иногда только этого достаточно, чтобы избавиться прыщей, покраснений и воспалений. Идеальный вариант – делать это раз в 2-3 дня. Четвертый – придерживайтесь правила СЗП в вашей специальной утренней и вечерней рутине. СЗП значит «сохранять, защищать и предотвращать», – пояснила Тина. – Ищите в косметике ингредиенты, которые будут увлажнять кожу, антиоксиданты и такие активные ингредиенты, как ниацинимид и витамин С, предотвращающие старение днем, и АНА-кислоты и ретинол – в ночных средствах, чтобы кожа работала усерднее и быстрее восстанавливалась». Пятая рекомендация от Тины, благодаря которой можно выглядеть безупречно без грамма косметики, – это собственные здоровые брови и ресницы, потому надо постараться отрастить их. Если есть возможность, можно покрасить их хной или хорошим красителем, чтобы сделать ярче, ведь именно они делают лицо выразительным. Ресницы можно подкрутить керлером, что также не отнимет много времени.

Шестой совет – уложите волосы. Эксперт отметила, если вы не наносите макияж, это не значит, что волосы не должны быть чистыми и ухоженными. Высушите их феном и уложите при помощи брашинга. В свою очередь, на губы на ночь нанесите маску или жирный бальзам, если они у вас сухие и шелушащиеся, а утром слегка отскрабируйте их. И последний совет от эксперта – используйте нефритовый массажер, а также сократите употребление соленого и вина. Это особенно важный совет для тех, кто наутро часто просыпается опухшим.

Фото: freepik

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