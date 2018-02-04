32-летняя Лена Темникова уже прилетела домой из отпуска на Мальдивах, но продолжает делиться с фолловерами яркими снимками.

Многие из нас публикуют фото из путешествий, уже вернувшись домой, и звезды не исключение. На днях Лена Темникова выложила в свой микроблог еще один снимок в купальнике — и очень удивила подписчиков: на селфи виден бюст певицы, который выглядит очень внушительным.

«Откуда такая грудь?», «Лена, у вас же был нулевой размер, наверно, а тут тянет на третий», «Какая-то странная магия!» — написали комментаторы в Instagram Темниковой.

Сама Лена не обратила внимания на эти реплики, взамен завязав разговор с одним из интернет-пользователей по поводу отеля, в котором провела отпуск на Мальдивах. А как вы думаете, в чем причина таких внезапных перемен во внешности звезды — ракурс, фотошоп или пластика?

Фото: Instagram