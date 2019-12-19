Открытое платье-корсет, платиновое каре, насыщенный макияж: Юлия Барановская удивила всех бьюти-экспериментом

«Дерзко. Красиво», «Не привычно, но классно», «Просто супер! Красота», «Очень эффектно!!!», «Красоту ничем не испортишь», «Очень круто, чем то напомнили Кристину Агилеру», «Как в "красотке"», «Очень вам идет вы изменились, до неузнаваемости», «В кино снимать», «Воу. Просто бомба», «Темненькая лучше. Естественнее», «Не нужно, пожалуйста, оголяться и становиться как все», «А по моему шикарно», «Очень сексуально, немного вызывающе, но красиииво», — обсуждают подписчики.

Есть и резко отрицательные комментарии.

А вам понравился эксперимент Юлии?