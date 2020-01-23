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Откровенные селфи без ретуши помогли девушке с тяжелой формой акне принять и полюбить себя

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

У 22-летней Марии Биленко из Киева всегда была чистая кожа, но «стресс из-за переезда в другую страну и новая работа» привели к сильнейшей вспышке кистозного акне.

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, девушка наверняка не знает, с чем связано такое внезапное обострение заболевания, но связывает это именно со сменой места жительства и началом работы помощницей по хозяйству в Германии.

Мария признается, что подростковом возрасте у нее были прыщи, но проблема исчезла после того, как гормональный фон с возрастом нормализовался. Однако, когда она переехала в Германию, ее лицо вспыхнуло. Именно потому она связывает стресс от начала новой жизни и ухода из родного дома с внезапным обострением заболевания.

И хотя специалисты говорят, что нет доказательств того, что стресс может стать прямой причиной появления прыщей, но известно, что он может влиять на гормональный фон, который и становится первопричиной возникновения акне во взрослом возрасте, а также вызывать вспышки у людей с предрасположенностью.

«Когда я оказалась в Германии, у меня был сильный стресс и состояние моей кожи быстро ухудшалось. Такого сильного обострения у меня не было никогда в жизни. В то время я была практически одна, моя семья была далеко, только друзья могли хоть как-то поддержать меня в этой сложной ситуации. Я чувствовала себя по-настоящему одинокой и какой-то сломленной, причем не только из-за состояния кожи, но и потому, что хотела вернуться на Украину», – поясняет Мария и добавляет, что как-то смогла найти в себе силы и мотивацию найти в себе силы начать выходить каждый день на улицу, несмотря на проблемы с кожей.

Помогло девушке в этом сообщество в Instagram, где люди с акне поддерживали друг друга, и она поняла, что не одна. Именно тогда, чтобы обрести любовь к себе и принять свою проблему Мария поделилась селфи с «голым» лицом без ретуши и косметики, чтобы показать всем свои прыщи и в тот же миг была завалена сообщениями поддержки от людей, которые писали ей, что она их вдохновляет. Это очень помогло украинке перестать беспокоиться о состоянии собственной кожи и начать более оптимистично смотреть на жизнь. «Когда я поделилась своей историей с людьми в социальных сетях, то хотела подчеркнуть, что здоровье должно быть привилегией, и это действительно важно. Я получила столько поддержки от незнакомых людей, что не могу выразить словами, как я им благодарна. Также я начала писать о позитивной стороне моей ситуации и начать любить себя по-настоящему, и мне это удалось. Просто невероятно, как обычная помощь и участие мотивируют оставаться сильной, ведь это показывает, что вы не одиноки со своими проблемами», – подытожила она.

Фото: Instagram

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