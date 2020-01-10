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Отказаться от шоколада, есть говядину и еще 5 способов помочь коже пережить зиму

Центральное отопление дома, кондиционированный воздух в офисе, ледяной ветер и мороз на улице, перепады температур – все эти факторы негативно сказываются на состоянии кожи. Но есть несколько простых способов помочь ей пережить зиму и остаться красивой и здоровой.

Ведущий врач-дерматолог Антон Александрофф заявил британскому онлайн-порталу The Sun, что достаточно соблюдать очень простые правила, чтобы справиться с некоторыми из наиболее распространенных проблем с кожей, с которыми сталкивается большинство из нас в зимнее время года.

Так, чтобы избежать появления прыщей и воспалений на коже, нужно отказаться от шоколада. Многочисленные исследования доказали, что всего 25 г как молочного, так и темного шоколада могут серьезно ухудшить состояние кожи в течение двух недель после того, как вы их съели. Также появление акне могут спровоцировать молочные продукты. Справиться с воспалениями поможет мягкое очищение лица, которое необходимо проводить два раза в день, чтобы очистить поры. Кроме того, следует делать маски из зеленого чая и избегать использования плотных тональных основ, которые могу забить сальные железы.

Возникновение одного типа гиперпигментации, известного как меланодермия, может спровоцировать прием противозачаточных таблеток – женские гормоны провоцируют ее развитие, так что подумайте, столь ли необходим вам прием оральных контрацептивов. Также для профилактики появления пигментных пятен даже зимой используйте средства с SPF для защиты и хороший крем для увлажнения. Также состояние кожи, склонной к пигментации может улучшить средство с азелаиновой кислотой. Мешки под глазами могут стать следствием регулярного вдыхания сигаретного дыма. Даже если вы не курите, старайтесь избегать пассивного курения, так как как это также приводит к преждевременному старению кожи. Чтобы избавиться от мешков под глазами, делайте прохладные компрессы, а также старайтесь высыпаться (не менее 7-9 часов в сутки).

Чтобы избежать сухости кожи или появления экземы, откажитесь от использования агрессивного мыла, средства для мытья посуды и гелей для душа, так как эти продукты могут удалить защитный липидный (жировой) слой кожи, сделав ее сухой и воспаленной. Для того, чтобы избежать негативного воздействия чистящих средств, при уборке и мытье посуды надевайте перчатки, а в душе мойтесь деликатными крем-мылом и нежным гелем для душа с увлажняющими компонентами.

Спровоцировать вспышку псориаза могут стресс и беспокойство – это доказывают фактические данные исследований. Чтобы помочь «погасить» ее, можно использовать смягчающие мази.

Причиной покраснений на коже зачастую являются горячий сухой воздух и центральное отопление, они же провоцируют обострение розацеа. Эксперт советует избегать триггеров, которые заставляют вас краснеть, а именно кофеина, алкоголя, острой пищи, а также обязательно использовать солнцезащитные средства при выходе на улицу. Если самостоятельно с проблемой справиться не удается, можно обратиться к дерматологу.

Еще одна распространенная проблема, с которой сталкивается кожа зимой, – возникновение и углубление уже существующих проблем. Врач связывает это с увеличением потребления сахара в холодное время года, что, в свою очередь, приводит к выделению токсичных соединений, повреждающих эластин. Главная рекомендация – добавить больше питательных веществ в свой рацион, чтобы как-то нейтрализовать ущерб, вызванный другими вредными привычками. Эксперт рекомендует принимать жидкий коллаген, витамин С, цинк и медь, а также добавить в свое меню такие богатые белком продукты, как говядина, фасоль и яйца, чтобы подстегнуть образование новых коллагеновых волокон в организме.

Фото: vostock-photo

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