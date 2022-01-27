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Отказаться невозможно: какую ошибку в уходе за кожей совершают все, кроме Сальмы Хайек

Иногда хочется прислушаться к старшему поколению: взять хозяйственное мыло, умыться им в начале недели, выкинуть все банки-склянки с полок. А потом ждать, когда лицо станет чистым, поры маленькими, пигментация исчезнет, а рельеф будет гладким. Потому что бабушка говорит, что прыщей, как и кремов, у нее не было, а кожа до сих пор идеальная. На радость всем, кто беспокоится о своем лице, дерматолог рассказала о самой частой ошибке в уходе.