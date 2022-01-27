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Отказаться невозможно: какую ошибку в уходе за кожей совершают все, кроме Сальмы Хайек

Иногда хочется прислушаться к старшему поколению: взять хозяйственное мыло, умыться им в начале недели, выкинуть все банки-склянки с полок. А потом ждать, когда лицо станет чистым, поры маленькими, пигментация исчезнет, а рельеф будет гладким. Потому что бабушка говорит, что прыщей, как и кремов, у нее не было, а кожа до сих пор идеальная. На радость всем, кто беспокоится о своем лице, дерматолог рассказала о самой частой ошибке в уходе.
Отказаться невозможно: какую ошибку в уходе за кожей совершают все, кроме Сальмы Хайек

Как отметило издание The Sun, врач из Коннектикута, это США, дерматолог Николь Кэролайн разместила у себя в TikTok-аккаунте короткий видеоролик, в котором утверждает, что большинство людей неправильно умывается. По ее словам, ошибка заключается в том, что многие очищают кожу дважды в день. «Не мойте лицо по утрам, если у вас нет прыщей! Пожалуйста, перестаньте это делать!» — прокомментировала она.

Публикация стала такой популярной, что набрала 123 тысячи комментариев. В них зрители благодарят Кэролайн и дискутируют на тему сказанного. В дополнение к вирусному ролику дерматолог сняла второе видео, где дает объяснение своей рекомендации об умывании. Специалист объясняет, что чрезмерное очищение разрушает естественный барьер кожных покровов, что приводит к возникновению акне, потере упругости и сияния. Лучшим решением, по мнению дерматолога, будет ополаскивание кожи прохладной водой и отсутствие специальных средств для этого.

Фото: freepik.com

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