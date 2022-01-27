Отказаться невозможно: какую ошибку в уходе за кожей совершают все, кроме Сальмы Хайек
Как отметило издание The Sun, врач из Коннектикута, это США, дерматолог Николь Кэролайн разместила у себя в TikTok-аккаунте короткий видеоролик, в котором утверждает, что большинство людей неправильно умывается. По ее словам, ошибка заключается в том, что многие очищают кожу дважды в день. «Не мойте лицо по утрам, если у вас нет прыщей! Пожалуйста, перестаньте это делать!» — прокомментировала она.
Публикация стала такой популярной, что набрала 123 тысячи комментариев. В них зрители благодарят Кэролайн и дискутируют на тему сказанного. В дополнение к вирусному ролику дерматолог сняла второе видео, где дает объяснение своей рекомендации об умывании. Специалист объясняет, что чрезмерное очищение разрушает естественный барьер кожных покровов, что приводит к возникновению акне, потере упругости и сияния. Лучшим решением, по мнению дерматолога, будет ополаскивание кожи прохладной водой и отсутствие специальных средств для этого.
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